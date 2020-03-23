頭髮一出門就變塌！濕氣不怕，「6招」讓油頭瞬間乾爽

▲濕氣重總讓頭髮造型難維持。（圖／翻攝自IG/emisuzuki_official）



記者曾怡嘉 / 台北報導

氣候潮濕，不僅是衣服難乾，連頭髮也容易扁塌，即便是天天洗頭，細軟髮的人應該尤其有感，出門沒多久頭髮就沒型，自然捲的人更是苦主，原本拉直的頭髮又變得毛毛燥燥，學會以下5招，幫助頭皮去濕變清爽。

▲梳頭不僅能清除髒汙還能促進血液循環。（圖／翻攝自IG/avedataiwan，以下同）

洗頭之前先梳髮

頭髮容易出油扁塌，首先必須看看是否洗頭步驟出了錯，其實只要頭皮健康，秀髮自然蓬鬆。洗頭前建議先將頭髮上的污垢，接著再洗頭，記得梳子必須定期清理，保持乾淨。

▲洗髮精必須先起泡再使用。

洗髮精別直接倒頭上

很多人洗頭第一步驟就是把洗髮精倒頭上，其實應該擠在手上與水充分起泡後，再抹在頭皮上開始清潔，可以的話請先從後腦勺開始清洗，因為那邊髮絲密度最高，一般人也最容易忽略。

▲避開頭皮區域避免出油。

護髮只抹在髮尾

雖然市面上許多護髮產品，強調頭皮也能用，但若你頭髮偏細軟，又或是容易出油，則應該避免抹在頭皮上，若有需要抹在耳下到髮尾部分就好，記得適量使用即可。

沖水要有耐性

將頭髮洗乾淨也抹好護髮產品，最重要的就是用水沖乾淨，有的洗髮精內添加物，若是沒有沖洗乾淨，容易造成頭皮負擔，久而久之堵塞髮根，使髮絲容易出油、扁塌，頭皮困擾通通跟著來。

▲吹全乾是養護頭皮的第一步。

頭髮吹全乾

髮型師建議，洗後頭髮一定要吹全乾，如果沒吹乾，頭皮處於潮濕狀態，容易滋生細菌，水分和皮脂經菌類分解後，更容易有異味。

先吹髮根再吹髮尾

吹乾的順序應該先吹髮根，接著再帶到髮尾，可以幫助減緩熱風對髮絲的傷害，自然捲或是受損髮吹整時，要留意吹風口必須距離頭皮15公分以上，以免熱傷害，或是高溫促使頭皮分泌油脂。

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