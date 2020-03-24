木村心美官方IG開通才7天　45萬粉絲直逼媽媽工藤靜香

▲網友們一致認為心美的五官神似媽媽工藤靜香。（圖／翻攝自IG/cocomi_553_official、kudo_shizuka）

記者曾怡嘉 / 台北報導

循著妹妹Koki「最強星二代」模式，木村大女兒心美Cocomi日前也以Dior日本區代言人強勢出道，官方IG才開通7天，粉絲已破45萬人，人數直逼媽媽工藤靜香。

木村大女兒心美一向神祕低調，她的出道消息更是備受關注。 據了解，她從小就很有音樂天賦，3歲開始學小提琴，11歲更是專攻長笛，更曾在拿下日本音樂大賽長笛組高中冠軍。

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相較於妹妹剛出道就拿下日本香奈兒代言，姊姊也不惶多讓正式成為日本迪奧的形象大使，代言涵蓋美妝保養、精品服飾、珠寶所有領域，堪稱2020年最亮眼新星。

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和Dior合作的形象影片中，Cocomi於鏡頭前一展長笛演奏天賦，她吹奏的優雅樂曲，陪伴著她在法國悠遊的身影，格外迷人，完美體現迪奧熱愛藝術、熱愛生命之美的精神。

在 Instagram 查看這則貼文 Kōki,（@koki）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 18 日 下午 4:49 張貼

頂著木村家族光環，姊妹倆更是差不到兩歲，不少媒體會拿來比較兩人的外貌、條件等等。Cocomi出道消息發布後，妹妹更在第一時間替姐姐打氣，放上兩人合照並寫著「The best sister, best friend and my other half, love you sis」。

Cocomi的官方IG更大有玄機，目前追蹤的8個帳號中，其中有3個分別是妹妹、媽媽和Voguejapan，另外5個皆為Dior的官方帳號，可稱得上是最佳代言人， 五官神似媽媽的她，讓人也好期待未來發展，或許姊妹共同代言的日子也指日可待。

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