RIMOWA首個聯名太陽眼鏡！純白行李箱附環保手袋，根本夢幻海灘套組

自從LVMH集團以高價併購RIMOWA後，品牌積極展開形象改造計畫，像是把歷史悠久的經典Logo換新，與各界共推聯名系列，就是為了拓展不同市場，建立創新的品牌形象。繼上次跟Dior合作打造聯名系列後，這回RIMOWA再宣佈攜手美國加州獨立眼鏡品牌 Garrett Leight California Optical （GLCO），以迷人的加州海岸景致與衝浪文化為主題，設計RIMOWA x Garrett Leight海灘旅行套組。

在 Instagram 查看這則貼文 RIMOWA（@rimowa）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 9 日 上午 9:00 張貼

2010年由Garrett Leight創立的GLCO墨鏡品牌，正是許多好萊塢名人御用眼鏡Oliver Peoples創辦人Larry Leight之子，從小就在眼鏡產業的環境中成長，奠定他長大後也想創立屬於自己眼鏡品牌的夢想，而Garrett Leight除了保有Oliver Peoples的復古風貌，更多了一份加州悠閒的風情，創立至今已有10年的歷史，受到不少時尚人士的青睞。

為傳遞加州維尼斯海灘的愜意生活而推出的RIMOWA x Garrett Leight海灘旅行套組，包含太陽眼鏡、特別版行李箱、行李箱掛牌及貼紙與其他海灘配件：海灘毛巾、衝浪蠟、100%回收材料製成的手提袋，身為RIMOWA迷的你絕對要收藏！

RIMOWA x Garrett Leight海灘旅行套組其中墨鏡共開發6款男女適用的太陽眼鏡，以RIMOWA經典金屬坑紋為靈感延伸至Garrett Leight鏡架設計，搭載抗過敏和耐強度極高的鈦金屬可調式鼻墊，能完美貼合任何臉型。鏡框共有三種金屬和三種醋酸纖維風格，鏡片提供深啡色、綠色、藍色和黑色的選擇。即日起已開放預購，預計4月5日到貨。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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