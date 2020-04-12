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春夏高顏值「精品運動鞋」盤點！PRADA餅乾鞋、JIMMY CHOO鑽石鞋底全都想要

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運動風當道、地球村時代，讓各大精品無不將「運動鞋」品項納入重點發展業務，2020春夏精品運動鞋顏值超高，款款都是「狠腳色」，PRADA的焦糖餅乾鞋、BALENCIAGA的草莓果凍、Chloé的蕾絲帆布鞋等等，以下懶人包看完，保證妳上班更有幹勁，錢包也準備大破洞，絕對要當心！

LOUIS VUITTON

ARCHLIGHT藍綠拼接老爹鞋

春夏新款配色，以白鞋為主體注入水藍色與薄荷綠點綴，鞋舌、鞋身的透明材質具有防水功能，特別適合雨季著用。

Stellar運動鞋

小白鞋身上注入經典Monogram圖騰，亮粉玫瑰色系的老花與經典配色相比，更加有活力。粉紅色與螢光玫瑰色系拼接的鞋底，則讓這雙粉色基調的運動鞋，在配色上展現更多層次。

BALENCIAGA

TRIPLE S CLEAR SOLE

TRIPLE S老爹鞋有多紅無須多說，春夏這兩雙粉色透明鞋底的款式，更是讓人少女心大發。不知道曾經一次入手6雙以上的歐陽妮妮，這次有沒有辦法忍住呢？

ZEN

2020春夏系列登場的ZEN，受武術、足球等休閒運動所啟發，鞋帶隱藏在BB Logo鞋舌後，簡單俐落的設計，亂搭都有型！孫芸芸先前去度假時，穿坦克背心配短褲，腳上就踩著這雙運動鞋，輕易變得時髦。

BOTTEGA VENETA

THE SPEEDSTER雙色網眼休閒鞋

這款運動鞋在鞋面上採用雙色與黑色皮革線條點綴，並加入網眼面料，提升整體休閒風格；鞋帶採用BOTTEGA VENETA浮水印效果字樣，低調顯露奢華。

JIMMY CHOO

YK JEONG聯名「The Highlighted」DIAMOND

JIMMY CHOO與韓國明星御用造型師YK Jeong（鄭潤基）合作推出的聯名款球鞋，以DIAMOND為名，白色運動鞋配上有如鑽石不規則切面的透明鞋底，並注入螢光黃、螢光橘、亮藍、螢光粉紅等色彩，讓這雙運動鞋自帶亮眼光芒。

OFF-WHITE

粉色漸層運動鞋

OFF-WHITE難得有如此少女系鞋款，鞋底刷上漸層粉紅色，讓這雙白色運動鞋一點都不無聊。經典的箭頭標誌、標籤Zip-Tie標籤通通保留，維持經典潮感的同時，竟然還能這麼夢幻！

FENDI 

FF Logo白色休閒鞋

小白鞋是鞋櫃必備款式，FENDI春夏這款設計非常低調，白色的布面為浮凸設計的FF Logo面料，在鞋側加上FENDI標籤低調顯示品味，配合透明鞋底，將這款鞋的清爽風格提升到另一層次。

PRADA

Gabardine休閒鞋

焦糖色與白色的組合，配上餅乾鞋底，讓這雙鞋紮紮實實就是焦糖餅乾鞋。鞋側的PRADA三角牌Logo，剛巧是最近品牌正當紅的經典標誌，整體散發濃濃可愛風格。若學學PRADA推薦的造型搭配，穿上一雙糖果色襪子，可愛風格100分。

MIU MIU

LOGO鞋底斜紋布休閒鞋

在白色鞋面採用紅色縫線點綴的白色休閒鞋，是少見的清新派MIU MIU女孩，仔細看白色逬感鞋底有MIU MIU Logo，隱藏版的小巧思，為這雙鞋帶來一丁點小趣味。

Chloé

Lauren休閒鞋

以大家最熟悉的帆布鞋型為基礎，注入糖果色系的鞋底，且橡膠鞋底更往上延伸在與鞋面的接縫處採用鋸齒狀邊緣，增添可愛感。其中一雙更採用白色蕾絲面料，整體散發Chloé招牌的法式女孩風格，甜美又可愛，對於有結婚計劃的新娘們來說，也是一雙可以搭配白紗的休閒鞋款。

GUCCI

Tennis 1977米奇運動鞋

首見於2020早春系列的GUCCI Tennis 1977系列鞋款，從GUCCI典藏資料汲取靈感，設計而成這款復古網球鞋。低筒款以GG Logo帆布搭配印花製成，並搭配經典的紅綠條文織帶，鞋舌上則有Gucci Tennis 1977標牌，鞋底採用白色橡膠鞋底與綠色線條點綴，其中男女皆有的米奇老花款，經典之中有童趣元素，超級可愛。

SAINT LAURENT

COURT CLASSIC髒球鞋

白色帆布鞋面上簡單加入手寫字體的SAINT LAURENT，標明出身非凡，鞋底特別刷舊的效果，帶點不經意地隨興風格，有型的時髦女人絕對會愛這一款。

MCM

Himmel Visetosｍ運動鞋

難得推出的老爹鞋行，注入經典的干邑色老花，鞋舌上搭載黑色MCM品牌標籤，配合渦輪旋轉狀的白色鞋底，讓這款老爹鞋有一丁點韓系可愛風格。

COACH

CitySole Court

代言人J.Lo（Jennifer Lopez，珍妮佛羅培茲）形象廣告穿著的虎紋款，動物紋、黑白紅撞熱設計，搶眼又大膽，鞋底採用極輕EVA中底與透明TPU材質，整雙鞋僅139克重，甚至比iPhone 11還輕！

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 運動鞋, LOUIS VUITTON, PRADA, GUCCI
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