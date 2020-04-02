寶貝生日、日常OOTD穿什麼？各式場合的「親子裝」在這都可以找到

每當節日來臨時，最煩惱的莫過於要穿什麼出席派對，尤其角色升格為媽媽後更是多了寶貝們的部分要一起負責。今天編就將推薦三家來自美國的兒童品牌，替你一起解決困境：

Janie and Jack



在童裝界擁有“貴族品牌”之稱的Janie and Jack，並非因為售價有多難以親近，而是那優雅且充滿氣質的英倫風格，使它的出現彷彿就是為了皇室小王子與小公主存在。如今，Janie and Jack為了迎接春季的到來，以大量粉彩色搭配花卉圖印，展現春光明媚的活潑氣息。家長們能透過各式俏麗單品的混搭，替寶貝們換上清新的可愛風貌。此外，品牌也會不時地與業界知名人士合作，如去年年末就和好萊塢最具影響力的造型師Rachel Zoe合作，推出一系列充滿佳節氣氛的派對系列。

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PatPat



從日常穿搭到節日禮服，PatPat和Janie and Jack一樣，擁有一系列完整的服飾供爸媽們依照場合需求做挑選，像是到迪士尼樂園最應景的米奇服裝在這也能找到喔！然而考量到小孩成長的速度，PatPat的平均售價均落在NT500上下，讓每個寶貝在每一時刻都能穿的可愛又時髦。然而最特別的是，PatPat除了販售童裝之外，也有專為一家人設計的親子裝選項，無論是一同出遊玩耍、參加活動、或是拍攝沙龍照，絕對都會是一個很溫馨美好的回憶。

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Itty Bitty Toes



認為以上兩間品牌的禮服還不夠正式嗎？那麼Itty Bitty Toes就是你們的最佳選。優雅的蕾絲雕花澎裙、童話故事中的公主禮服、典雅的復古佳人款…各式樣精緻的禮服彷彿實現了女孩夢中最美的畫面。而小小男娃則同樣擁有各式繽紛色彩的吊帶衣裝與西裝，和普遍常見的黑色相比之下反而更加俏皮可愛。

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Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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