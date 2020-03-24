安格斯12星座一周運勢3/23-3/29　牡羊有緣認識新異性、摩羯宅出一堆疼痛

牡羊 3.21~4.20

本週有太陽在本命宮位的助攻，整體運勢頗旺，工作上會有很好的發揮，你的靈活反應將能順利幫你在職場上給人很好的印象，不過要小心禍從口出的傷害力，你的快人快語很容易傷害到別人。感情上運勢順遂，雖然還不致於到桃花朵朵、左右逢源，不過人緣極佳的你愛情運也連帶提升，單身者有機會結識到不錯的異性唷！

金牛 4.21~5.20

牛座這週特別容易在會議中放空，對於該是自己做的事情又常常視而不見，雖然想努力認真，但是就是很容易恍神，以致表現只是中規中矩。此外，近期感情運上緩緩的呈現走下坡狀態，前陣子的認真打底並未能為你加分，而這週開始告白都要先演練，或三思後行，準備萬全些、別踩到對方地雷，其實比什麼都重要。

雙子 5.21~6.20

戶外活動雖然對身體有益，但在新冠病毒的影響下，再有趣的活動都增添了隱隱的擔憂，如果擔心公共場合人多危險，那麼找時間在家做做拉筋伸展，也同樣能達到健康效果。此時單身者情感持續空窗，似乎少了些主動的欲望。有對象的和對方感情也有些疏遠，需要你花點時間好好整理一下你此刻的感情狀態。

巨蟹 6.21~7.21

本週蟹座對於工作上的新任務將愈來愈得心應手，也慢慢從混亂中站穩了陣腳，無力感消失，你的意見和提案都會開始受到重視，與同事、夥伴之間的關係經營，會比與主管的更重要，建議你脫下不苟言笑的防衛面具，人氣會更旺!感情上要小心不速之客上門，提防與自己年紀差異太大的對象，有可能招來一段孽緣。

獅子 7.22~8.22

本週獅子活力滿滿，要做的事情只要堅持下去，往往都能成功，過去一直想做而沒做的，不妨在此時躍躍欲試！只是最近的你對愛情的關注力大為減少，其他更加實際面的事務可能更能引發獅子的挑戰欲，而感情則且戰且走。單身獅桃花仍為數不少，但是卻多只是一時的機運，難以真正發展成為穩定的關係。

處女 8.23~9.22

不論是工作、課業或是人際，這週的處女座要當心有小人從中作梗的狀況，或是自己無心的言語卻引來渲然大波，人的問題是你首要面對的考驗，只要這個煩惱根除，其它也就能風平浪靜。感情上的進展近期可以說是突飛猛進，人際上的冷讓你渴望在愛情中取暖，情人的紮實懷抱會是你最溫暖的避風港。

天秤 9.23~10.22

在全球疫情爆發造成的混亂狀況下，秤座容易過度緊張焦慮、疑神疑鬼，心情上也容易悶悶不樂的哦！這段時間，由於某些環節一直找不到平衡的想法，讓你顯得有點心事重重，情緒隨之起伏不安，這時候來自情人或朋友們的關心，會是你最大的溫暖和安慰，人際是你的心靈滋補湯，可以幫助你暫時逃離不開心的情緒。

天蠍 10.23~11.22

蠍座本週慢慢從高調進入較為平靜的時期，比起前段時間的春風得意，最近顯然保守許多，只想走低調路線，對許多事也沒也那麼多堅持，這樣的你在工作中變得好相處理了起來，因此職場人際運還算不錯。單身蠍有機會遇見條件極佳的對象，但是卻不見得有進展機會，事與願違的可能性相當高。

射手 11.23~12.21

射手本週在職場上要特別當心團隊合作時的磨擦，許多事情剛開始順利，但最後往往會因小事愈滾愈大而搞砸，如果沒有好好的處理，那麼後續的麻煩會很多。此時感情機緣不佳，很多好運氣與你擦肩而過，單身的射手最好還是表現低調些，有對象的也別一直與對方拌嘴，小爭吵可能引來大風波。

摩羯 12.22~1.19

順著新冠疫情的延燒，剛好了給了摩羯很好的自閉理由，最近的你潛藏體內的御宅能量完全發揮，容易沉溺在自己的舒適圈中。不太好動的你很容易有循環方面的問題，便秘、肌肉僵硬、腰痠背痛的小狀況層出不窮，是時候動一下了。面對感情顯得低調懶散只想順其自然，但其實已經有人正默默地注意著你。

水瓶 1.20~2.18

在新冠病毒的影響下，水瓶座本週心情上似乎頗為沈重，不太想要跟世界有所互動，只想讓自己好好沉澱安靜下來，其實此時正是瓶子和自己好好獨處的時刻，多看些跟心靈方面有關的書，讓自己得到一些啟發和想法。感情愈是幸福愈是讓你沒有安全感，內心之中彷彿有兩股力量在拉踞，胡思亂想很可能就會鑽牛角尖。

雙魚 2.19~3.20

雙魚座本週工作運勢有些變動起伏，職場中的你似乎還找不到工作與生活的最佳平衡點，如果覺得徬徨，那麼就憑本心去做，做你真正喜歡做的事比什麼都來得重要。與喜歡的對象相處顯得輕鬆愉快，不過太相信直覺很可能為你帶來許多誤判，你遇到的大都是一時的邂逅激情，沒對象的有短暫的戀愛機會。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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