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充滿療癒力的7件小事！趕走收假症候群，起床先用2種「香氣」醒神

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想像自己漫步在森林裡或雨後鄉間，清新的空氣、雨水混合泥土的濕潤氣味，心曠神怡感受安撫了情緒。「香氣」，能給予身心靈很好的療癒力，嗅覺可以馬上改變心情轉換，幫助身心和諧運作，一起學習如何將療癒香氣融入生活中，開啟充滿能量的一天。

1.早晨以薰香醒神

早上起床，需要一股振奮的力量開場。別去思考等等有多忙碌、主管交派什麼任務，靜下心來進行一個醒神儀式，在薰香機中點一滴「木質調」氣味的精油，像是：檀香、檜木，或是能帶來愉悅感的「柑橘調」，如：柚子、佛手柑、甜橙，利用香氣沈澱心情，提升正面鼓舞的能量、給予勇氣面對工作。

2.使用噴霧做日間保養

進行日間保養前，選用純露或保濕噴霧在臉上噴灑，同時達到保濕和醒腦的效果。

3.利用滾珠提神

趕著通勤的人，可以運用方便攜帶的「複方滾珠小物」，在通勤時間隨時吸嗅，或點在太陽穴、耳後等處，幫助提振精神。

4.改變工作環境的氣味

一整天待在辦公室，可以先用香氛噴霧或薰香於空間中噴灑，改變一下工作氛圍，自己打造出減壓的工作環境。像是自信能量的茉莉、提昇專注力的迷迭香、激勵人心的薄荷等，都是很適合的氣味，透過呼吸的方式進入身體，帶來療癒的效果。

5.按摩腹部舒緩食睏

飯後以肉桂、薑和迷迭香精油擦一擦腹部，按摩一到兩分鐘，為腹腔做一個調理，幫助舒緩消化不佳或食睏狀況。

6.熱蒸精油解壓

長時間使用手機、電腦，頭頸肩過於僵硬不疏通，調和基底油做一些簡單的按摩，或用紙杯裝一杯熱水，滴一滴精油進去，以熱蒸法作深度吸嗅，透過蒸氣讓水分子進入身體擴散更快速，藉由香氣提振精神，喚醒昏昏沈沈的午後思緒。

7.來一杯有機花茶

工作忙亂的過程中，不忘起身為自己沖泡一杯有機花草茶品，不像咖啡因刺激，同樣可以補充精力，又能做到平衡放鬆，給自己一個喘口氣的時間沈澱思緒，工作也能更有條理效率。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 療癒, 減壓, 工作
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