「美容覺」睡對了才有效！掌握4關鍵睡出透亮發光美肌

▲「美容覺」是真的！睡眠好壞跟肌膚修復、循環代謝大有關係。（圖／翻攝IG@jennierubyjane、@sooyaaa__）



編輯／Amanda

常聽人家說，多睡「美容覺」可以養顏美容、變漂亮，而這可不是隨便說說，是真的！越來越多研究證實，睡眠不僅跟身體健康有關，也大大影響肌膚修護、循環代謝，可以說睡眠睡得好，膚質會跟著變好、肌膚更透亮。那怎樣才算睡得對？快把以下4大關鍵記起來，從今天開始這樣睡。

▲想要睡好「美容覺」，首先要睡對時間。（圖／翻攝IG@94_j.a）



1.睡對時間



想睡個「美容覺」，首先要掌握對的時間點！晚上10點～凌晨2點是人體新陳代謝最快的時候，也是HGH人類生長激素分泌的時候，這是能加速皮膚修護和提高3倍細胞活化能力的賀爾蒙，簡單來說，這時候是肌膚循環代謝、吸收力和修復力最好的時段。所以這段時間最好是在睡眠中，別熬夜，利用這時讓肌膚能好好修復，再貴再頂級的護膚品也比不上早點睡。

2.睡前溫熱水泡腳



睡前可花個5分鐘用溫熱水泡腳，可促進血液循環，驅寒保暖，並能舒緩腿部肌肉、放鬆心情，幫助使後續睡眠品質更提升。

▲因為懶惰忽略晚上保養，可是白白浪費睡眠時促進肌膚吸收保養品的好時機。（圖／翻攝IG@laneige_kr）



3.夜間護膚別偷懶



如前面所提到，晚上10點～凌晨2點正是肌膚代謝、吸收力和修復力最好的時候，晚上千萬別偷懶，要好好卸妝清潔並擦上適合的保養品，讓美容保養效果更提升。

4.睡前遠離3C產品



3C產品、網路發達，讓許多人生活裡離不開手機，從早到晚都不離手，尤其睡前還不停使用，不僅容易熬夜晚睡，還會影響睡眠品質。建議睡前可以把手機放遠一點，或者開飛行模式，給大腦徹底放鬆的時刻，也能避免睡眠被影響。

►揮別熊貓眼！5個助眠妙招讓你睡好覺 網推香氛精油＋呼吸法



►睡眠專家教你快速入睡法 做好「3處保暖」原來超重要



►綁高馬尾睡個美容覺！髮型師教4個秘招，隔天起來「扁塌頭」變蓬鬆