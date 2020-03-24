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曾之喬、陳庭妮撞包風格大不同！幹練女強人與俏皮大女孩你選誰？

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記者王則絲／台北報導　圖／品牌提供、翻攝自IG@chiaochiaotzeng、@chen_ting_ni

台灣女星曾之喬與老公辰亦儒結婚後仍話題不斷，清新女神陳庭妮新戲則是剛殺青，兩人在影視路上都有許多令人讚嘆的代表作品，同時，時尚品味也是備受肯定的，而從兩人近日在社群發佈的動態中，被發現意外撞包了！

▲曾之喬、陳庭妮背COACH包。（圖／品牌提供）

曾之喬以一身寬鬆襯衫褲裝搭配純白軍靴，穿出「幹練女強人」風格，並也在註解處幽默的說道：「我不是女強人、我是最美女強人！」的確與這身穿搭十分貼合，而身上所背的白色方包則是來自COACH 2020春季新款的Hutton系列手袋，簡約包型款式加上金屬鍊帶，與外罩的米色背心呼應得恰到好處。

▲曾之喬、陳庭妮背COACH包。（圖／品牌提供）

▲曾之喬、陳庭妮背COACH包。（圖／品牌提供）

▲COACH Hutton Shoulder Bag，NT＄23,800。（圖／品牌提供）

接下來鏡頭轉到陳庭妮近期的動態，日前妮妮在IG限時動態Po出與狗狗開心準備上班的雀躍模樣，剪了短髮後更有一種可愛的小男孩感，維持私下一貫喜歡的寬鬆休閒搭配，穿著寬大的長版襯衫並背上了一咖黑色的小方包，略顯妮妮纖細的身形，而這款黑色方包同樣是COACH的Hutton肩背包系列，只不過妮妮這咖是採用跳色的搭配方式，與她俏皮的性格互相融合。

▲曾之喬、陳庭妮背COACH包。（圖／品牌提供）

▲曾之喬、陳庭妮背COACH包。（圖／品牌提供）

▲COACH Hutton Shoulder Bad，NT＄19,800。（圖／品牌提供）

從妮妮平時的貼文中可以發現，私下的她特別喜歡俏皮的打扮，除了帶狗狗一起去上班時的可愛休閒造型，這套白洋裝穿搭也盡顯她的大女孩風格，身上的背心白洋裝來自日本小眾品牌Beautiful People，還在貼文中自嘲：「到底要多自戀才敢穿上這牌子的衣服。」可愛的行徑也逗得粉絲好開心，另外斜背的大象造型小配飾，則是來自LOEWE的手機殼。

▲曾之喬、陳庭妮背COACH包。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

曾之喬, 陳庭妮, 妮妮, COACH, Hutton, 穿搭
fashion.net

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