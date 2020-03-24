去COSTCO一定要囤貨的10大必買美妝品！

記者李薇／台北報導、攝影

COSTCO是很多人都會去囤貨的地方，不僅價格比外面便宜，很多東西更是市面上沒有販售的單品，《ET FASHION》也整理10款必買的美妝好物，每一樣都是超級實用又好用的單品，非常值得入手。

1.舒特膚 溫和臉部身體滋潤乳液，售價549元。

舒特膚的乳液專門針對敏感性的肌膚設計，其中這一款溫和臉部身體滋潤乳液全身都可以擦，超級方便，而且不會導致過敏，很適合比較嬌弱的肌膚來使用。

2.伊麗莎白雅頓 臉部保濕面霜，售價1319元。

雅頓的這款臉部保濕面霜非常有名，又被稱為是21天霜，只要連續使用21天就可以感受到肌膚出現的變化，不但更加滋潤、細緻，細紋也會跟著被淡化，用過的人都說讚。

3.澳佳寶 維生素E霜，售價1199元。

來自澳洲的澳佳寶維生素E霜，裡面蘊含滿滿的維生素E成份，可以幫助滋養潤澤肌膚，並且抵抗老化，因為范冰冰曾經在個人社群網站推薦，所以又被稱為「冰冰霜」。

4.曼秀雷敦 水潤肌防曬飾底凝露，售價465元。

曼秀雷敦推出的這款防曬凝露，質地宛如乳液一般，推開之後卻相當水潤保濕，很適合台灣潮濕炎熱的天氣，除了達到高效的防曬，更可以修飾膚色達到白皙透亮。

5.肌研 極潤保濕化妝水組，售價799元。

極潤保濕化妝水早就是肌研非常熱賣的單品，裡面添加的玻尿酸成分，可以為肌膚帶來滿滿的保濕感，而且使用隔天立刻就會有喝飽水的感覺，濕敷也不會心疼，很受到小資女喜愛。

6.AHC 玻尿酸植萃保濕機能水，售價1099元。

AHC的玻尿酸植萃保濕機能水之前在網路又被稱為是「神仙水」，因為價格便宜，塗抹到肌膚之後，可以呈現出透亮、細緻的光澤感，被網友大推薦，非常好用又便宜。

7.LUCAS 澳洲木瓜霜，售價499元。

只要去澳洲玩的人，絕對要囤貨LUCAS的木瓜霜，但是現在不用去也可以直接在台灣買得到，不但可以用來擦全身，當護唇膏也超級實用，大推薦。

8.GIOVANNI 茶樹洗髮精，售價389元。

GIOVANNI的茶樹洗髮精很適合夏天使用，因為帶有一點涼感的效果，所以受到很多油性頭皮的人喜愛，只要用過幾乎就回不去。

9.瑰珀翠 沐浴精禮盒，售價825元。

瑰珀翠在日前雖然退出台灣，但它的香味讓很多人念念不忘，這次的沐浴精禮盒收納了很多熱賣的香味，身為香氛控當然不能錯過。

10.Melano 高純度維他命C亮白精華，售價599元。

在日本超級熱銷的Melano高純度維他命C亮白精華，是少數難得有感的美白精華，很多人用過之後都覺得肌膚顏色變得提亮，甚至有更加均勻、減少暗沉的感覺。