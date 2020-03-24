fb ig video ETtoday search mobile

太常洗反而不好！牛仔褲正確清洗＆保養5大守則　

> >

▲牛仔褲正確清洗&amp;保養5大守則。（圖／翻攝IG,pexels,unsplash）

▲錯誤的洗滌方式會導致牛仔褲退色、變形，可能還會變得僵硬不好穿。

編輯／Amanda　圖／翻攝IG@kkmmmkk、unsplash、pexels

簡單又好搭的牛仔褲是人人衣櫃裡必定都有的時尚單品，但對於牛仔褲的清潔，相信還是有不少人都充滿疑惑，牛仔褲到底多久該洗一次？每次穿完就要洗？還是像歐美人士一樣，幾乎不用洗？清洗、保存時又有哪些該注意的地方？快把以下牛仔褲清洗＆保養的正確守則學起來，讓你的牛仔褲不再穿幾次就要say goodbye了！

▲牛仔褲正確清洗&amp;保養5大守則。（圖／翻攝IG,pexels,unsplash）

1.新褲子要先定色

不少人的牛仔褲洗了幾次後就開始褪色，很大的原因是忽略了最一開始的定色動作。新的牛仔褲買回來後，建議先可泡在加入一茶匙鹽巴的鹽水中，泡約8小時幫助定色，可減少未來因清洗造成的褪色狀況發生。

▲牛仔褲正確清洗&amp;保養5大守則。（圖／翻攝IG,pexels,unsplash）

2.清洗頻率別太頻繁

一般衣物穿過就要洗，但其實牛仔褲的清洗頻率不用太頻繁，太頻繁地洗，容易使牛仔褲褪色，且剪裁版型易變形。平常時候，如果沒有沾染到髒污或大量流汗，牛仔褲大約穿著5～10次後清洗一次就可以，如果是不常穿的，則一個月洗一次；但若是在流汗量較大的夏天，建議穿完就洗，以免滋生細菌和產生臭味。

▲牛仔褲正確清洗&amp;保養5大守則。（圖／翻攝IG,pexels,unsplash）

3.丟洗衣機要反面洗

現代人幾乎都用洗衣機清洗衣物，但使用洗衣機洗牛仔褲容易造成褪色和變形，洗前最好先把牛仔褲由內向外翻，以反面清洗的方式減少對牛仔褲的傷害。

▲牛仔褲正確清洗&amp;保養5大守則。（圖／翻攝IG,pexels,unsplash）

4.手洗延長牛仔褲壽命

雖然用洗衣機清洗很方便，但如果是單價比較高或是很喜歡的牛仔褲，建議還是用手洗比較能延長使用壽命。可用大臉盆裝水並加入牛仔褲專用洗滌劑，將牛仔褲浸泡15分鐘後，不要揉搓，以按壓的方式清洗，約洗個2～3次沖洗乾淨後，用洗衣機脫水就能完成。

▲牛仔褲正確清洗&amp;保養5大守則。（圖／翻攝IG,pexels,unsplash）

5.倒掛晾乾並保持通風

脫水後，如果還是覺得太濕，可用將牛仔褲放在一條毛巾上捲起來，擠壓出多餘水分，再從褲腳吊起來，倒掛晾乾，而晾乾後的牛仔褲建議吊掛在通風處，可以保持透氣。

另外，剛穿脫下來、沒有要馬上清洗的牛仔褲，不要立刻收進衣櫃，最好先吊起來一陣子，讓纖維內的水氣消散後再收起來，能幫助避免褲子產生異味。

►人人必學的白色衣物5大保養法　各種髒污都有解、跟泛黃說再見

►濕冷天氣洗衣好苦惱　避免曬後衣物霉味的「4個妙招」

►幫你延長心愛內衣使用壽命！5個必知的保養清潔小知識

關鍵字：

牛仔褲, 丹寧褲, 單寧褲, 褲子, 清洗, 保養, 衣物清洗, 方法, 守則, 使用年限, 養褲, 洗衣, 清潔
fashion.net

熱門文章

【懶人包】新冠肺炎波及　時尚全球關店、停工最新消息一次看懂

【懶人包】新冠肺炎波及　時尚全球關店、停工最新消息一次看懂

包・開箱／孫芸芸「閨蜜包」藏心機！背上多一步驟才是內行人

包・開箱／孫芸芸「閨蜜包」藏心機！背上多一步驟才是內行人

Boucheron 7億元珠寶登台　問號項鍊、創新材質秀大膽精神

Boucheron 7億元珠寶登台　問號項鍊、創新材質秀大膽精神

說・流行／A.P.C被批無聊不時尚　日、韓妞卻瘋搶這款「半月包」

說・流行／A.P.C被批無聊不時尚　日、韓妞卻瘋搶這款「半月包」

李聖經大長腿穿平底JIMMY CHOO無壓力！全黑造型換鞋一秒變性感

李聖經大長腿穿平底JIMMY CHOO無壓力！全黑造型換鞋一秒變性感

李晶晶當老闆壓力不小　敗5萬元腰包振奮心情

李晶晶當老闆壓力不小　敗5萬元腰包振奮心情

這不是合成圖！香奈兒J12錶黑白並存、還變透明了

這不是合成圖！香奈兒J12錶黑白並存、還變透明了

FENDI「夾娃娃機」快閃登台！技術好就能帶走

FENDI「夾娃娃機」快閃登台！技術好就能帶走

凱特王子妃一件白大衣穿12年！從小姐變三寶媽身材沒走樣

凱特王子妃一件白大衣穿12年！從小姐變三寶媽身材沒走樣

馬卡龍彩色瓶身太夢幻！Diptyque 6大經典香氛限量版登場

馬卡龍彩色瓶身太夢幻！Diptyque 6大經典香氛限量版登場

ET Fashion

推薦閱讀

可能要追很久！史上最難撩3大星座　光是想搞懂水瓶就累翻

可能要追很久！史上最難撩3大星座　光是想搞懂水瓶就累翻

劉真來不及陪女兒長大　曾為她忍購物慾，卻無法為她穿上珍藏的美鞋

劉真來不及陪女兒長大　曾為她忍購物慾，卻無法為她穿上珍藏的美鞋

侯佩岑的「8小時輕斷食法」真的瘦很快　最高紀錄月減5公斤

侯佩岑的「8小時輕斷食法」真的瘦很快　最高紀錄月減5公斤

「一世代」哈利穿黑色網襪秀腿！跳脫性別造型讓人驚艷　女生們自嘆不如 怪奇比莉、香奈兒女士被扭成LOGO　Mike Frederiqo翻玩印花T潮人搶著穿 《梨泰院Class》權娜拉長直髮、學生頭都超美！5款初戀系髮型讓人好心動 Uuiqlo開公園！全球首座邊逛邊玩　旁邊就是最美橫濱海灣 頭髮一出門就變塌！濕氣不怕，「6招」讓油頭瞬間乾爽 凱特王子妃曬三代親子照鼓舞士氣　神複製媽媽容貌讓網友驚呆 「劉真38歲遇到辛龍」愛情最美的模樣原來是：他對我非常好

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面