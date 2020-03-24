太常洗反而不好！牛仔褲正確清洗＆保養5大守則　

▲錯誤的洗滌方式會導致牛仔褲退色、變形，可能還會變得僵硬不好穿。

編輯／Amanda 圖／翻攝IG@kkmmmkk、unsplash、pexels

簡單又好搭的牛仔褲是人人衣櫃裡必定都有的時尚單品，但對於牛仔褲的清潔，相信還是有不少人都充滿疑惑，牛仔褲到底多久該洗一次？每次穿完就要洗？還是像歐美人士一樣，幾乎不用洗？清洗、保存時又有哪些該注意的地方？快把以下牛仔褲清洗＆保養的正確守則學起來，讓你的牛仔褲不再穿幾次就要say goodbye了！

1.新褲子要先定色



不少人的牛仔褲洗了幾次後就開始褪色，很大的原因是忽略了最一開始的定色動作。新的牛仔褲買回來後，建議先可泡在加入一茶匙鹽巴的鹽水中，泡約8小時幫助定色，可減少未來因清洗造成的褪色狀況發生。

2.清洗頻率別太頻繁



一般衣物穿過就要洗，但其實牛仔褲的清洗頻率不用太頻繁，太頻繁地洗，容易使牛仔褲褪色，且剪裁版型易變形。平常時候，如果沒有沾染到髒污或大量流汗，牛仔褲大約穿著5～10次後清洗一次就可以，如果是不常穿的，則一個月洗一次；但若是在流汗量較大的夏天，建議穿完就洗，以免滋生細菌和產生臭味。

3.丟洗衣機要反面洗



現代人幾乎都用洗衣機清洗衣物，但使用洗衣機洗牛仔褲容易造成褪色和變形，洗前最好先把牛仔褲由內向外翻，以反面清洗的方式減少對牛仔褲的傷害。

4.手洗延長牛仔褲壽命



雖然用洗衣機清洗很方便，但如果是單價比較高或是很喜歡的牛仔褲，建議還是用手洗比較能延長使用壽命。可用大臉盆裝水並加入牛仔褲專用洗滌劑，將牛仔褲浸泡15分鐘後，不要揉搓，以按壓的方式清洗，約洗個2～3次沖洗乾淨後，用洗衣機脫水就能完成。

5.倒掛晾乾並保持通風



脫水後，如果還是覺得太濕，可用將牛仔褲放在一條毛巾上捲起來，擠壓出多餘水分，再從褲腳吊起來，倒掛晾乾，而晾乾後的牛仔褲建議吊掛在通風處，可以保持透氣。

另外，剛穿脫下來、沒有要馬上清洗的牛仔褲，不要立刻收進衣櫃，最好先吊起來一陣子，讓纖維內的水氣消散後再收起來，能幫助避免褲子產生異味。

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