分手想挽回「5件事」別做　論文式短訊是大忌

▲挽回是一個難修的戀愛學分。（圖／Unsplash，以下同）

編輯/ Lily

談戀愛最痛的就是「被分手」，一個人還在熱頭上，而另一個人的心早已經不在，分手和在一起最大的不同是，分手只要一方決定，這個關係就成立。被分手的你，若仍想挽回這段關係該怎麼做？專家建議冷靜幾天再進行溝通，若仍執意挽回，以下5件事情千萬別做！



死纏爛打

被分手很痛沒錯，想挽回要冷靜沉著，千萬別死纏爛打。情緒不穩傳論文式短訊給對方，又或是照三餐問候，甚至到他上班或是住處等他，只會讓對方壓力很大，甚至覺得害怕。想要復合建議當心情緩和時，找對方說明立體，給予對方保證，這時候同時該給對方一點空間，讓他思考。反之，他不會被你感動，只會更害怕。

委曲求全

感情是兩個人的事情，單方面委曲求全不是挽回愛情的正確方式。即便你當下的退讓可以讓關係變好，但這也只是短暫，有問題不解決，未來問題還是會浮出檯面。就算是自己做錯，只要和對方誠心誠意道歉，千萬別為了復合簽下不平等條約，這樣不對等的關係，並不是一段健康愛情。

貶低對方



有人分手後，為了讓自己盡快走出情傷，會催眠自己對方其實沒有那麼好， 進而否定過去的一切美好。數落對方不是，內心其實希望對方回心轉意。時不時釋放那種「你條件那麼差，還有誰會願意和你在一起」的話語，這個方式絕對失敗，對方只會慶幸自己選擇離開你。





三分鐘熱度

很多人為了挽回，把所有的好話和承諾都說盡，說大話的下場就是過一陣子又故態復萌，犯錯後就是一連串的藉口，成功挽回後又重蹈覆轍，這樣的惡性循環，簡直就是浪費時間。

用生命威脅

這個方式比死纏爛打更可怕，不想分手就一哭、二鬧、三上吊，威脅對方要傷害自己，甚至結束生命。這個方式不僅不能成功挽回，更會傷害愛你的朋友或家人，這種失去理智的方式，包準對方想逃得更遠。



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