3點判斷他真的愛妳還是嘴上說說？　「對其他異性的態度」超重要

編輯／Molly 圖／翻攝自FB@tvN 드라마(Drama)、@JTBC Drama

雖然甜言蜜語人人都愛聽，但若只是嘴上說愛你，卻根本沒把你放在心上、好好對待，這樣的感情只會傷心不會幸福。「行動勝於口說」在戀愛裡也是鐵則，男生到底愛不愛你，從他的行動、平常對待你的方式就能看出來。

1.是否在意你的安全



男生送女生回家是很常見的事，但從送你回家的一些小細節也能看出他是不是真的在意你，比如當你下車後，他會等你安全進入家門了才離開，還是立馬就踩了油門就離開？

男生如果很在意一個女生，在各種時刻都會很關心對方的安危，他們會擔心女生晚上回家是否安全？一個人走夜路會不會有危險？有些人甚至為了確保對方的安全，不嫌麻煩親自接送，還要親眼看著你到家才能放心。

2.你受傷、不舒服後的表現



生活中難免會受點小傷或是有身體不舒服的時候，這也是能看出他對你在意程度多寡的一個時機，像是切菜時不小心割傷手、生理期肚子痛或是感冒生病了，大部分人都會表現出關心的舉動，但真正能看出他對你的在意，不是當下的關心，而是受傷、不舒服的幾天後。

如果過了幾天，他還記得你受的小傷或是不舒服的症狀，還持續關心你的傷口好了沒？肚子還痛嗎？病好了沒？這表示他把你放在心上，記得關於你的任何小事；相反來說，如果只是事情發生當下關心你，過沒幾天就忘得乾乾淨淨的人，他可能只是「嘴上」關心你比較多。

3.他對其他異性的態度



如果他為避免讓你產生疑慮，在與異性友人的互動、相處上，會主動保持該有的距離，並且很願意帶你認識他的異性朋友們，表示他真的很在意你，把你的感受都放在心上。

相反地，如果他跟異性朋友的相處、舉止過於「友好」，讓你覺得超過朋友的狀態，感到不舒服了，他卻總是以「你想太多」推託、忽略你的感受，甚至因此跟你發脾氣，這樣的反應說明了，比起你，他可能更在意這些「異性朋友」。

►「劉真38歲遇到辛龍」愛情最美的模樣原來是：他對我非常好



►可能要追很久！史上最難撩3大星座 光是想搞懂水瓶就累翻



►是喜歡還是愛上他？ 用4個「心理指標」來判斷