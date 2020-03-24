Hebe曬太陽抗疫　戴Citizen粉紅櫻花金錶也靠光驅動

▲Hebe佩戴Citizen新款Sakura pink櫻花粉紅金的光動能錶。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

春天來臨，但新冠肺炎疫情讓人悶壞了，不妨學學Hebe（田馥甄）投向大自然懷抱，趁著好天氣到河濱公園鋪一張野餐墊，享受一個人的約會；或背好裝備、拿著登山杖，爬山吸收芬多精也曬曬太陽；抑或像她換上CITIZEN新款櫻花金光動能錶增添時尚感，散發自信光芒。

▲Hebe投入大自然懷抱到河濱公園曬太陽，或爬山健行。（圖／翻攝hebe_tein_0330 IG）

近日Hebe經常追著太陽跑，親近大自然，而她代言的CITIZEN女錶恰好也是靠光驅動的太陽能錶，免去更換電池更環保，且具世界時間的多局電波功能，輕鬆就能轉換時區調整時間，新款為鈦金屬材質換上Sakura pink櫻花粉紅金色，充滿春天氣息。

▲Hebe於廣告中戴晨光色面盤的ES9444-50B腕錶（左）29,900元，白蝶貝面盤點綴4顆鑽的ES9444-50X腕錶35,800元。

Hebe所戴的廣告款為錶徑27mm的ES9444-50B晨光色面盤腕錶，同樣小巧秀氣的ES9444-50X則採用馬賽克白蝶貝面盤，同時點綴4顆鑽石演繹晶亮水珠落下的意象，台灣限量100只；第3只新作EC1047-57W腕錶則受鑽石戒台啟發，特別以四角爪鑲錶殼的概念呈現，展現獨到的設計感。

▲鑽石戒台為靈感、以四爪鑲嵌錶殼概念的EC1047-57W腕錶，29,900元。

