歐陽娜娜IG沉默兩個月發文　「碎花睡衣搭亂髮」網友評價超兩極

▲歐陽娜娜IG沉默兩個月終於發文，與粉絲分享3月居家美照 。（圖／翻攝自IG歐陽娜娜）

記者鮑璿安／台北報導

藝人歐陽娜娜近日專心於波士頓學業鮮少曝光，由於疫情影響，多數時間只能在家中度過，昨日（23日）她終於打破IG沉默，發文與粉絲分享3月日常，畫面中歐陽娜娜綁起長髮穿著碎花睡衣自拍，頗有鄰家女孩氣息，引發網友兩極評論。

▲歐陽娜娜穿著碎花長袖搭配一頭隨興亂髮。（圖／翻攝自IG歐陽娜娜）

歐陽娜娜自去年底就陸續暫停演藝工作，19歲的她回歸波士頓求學，不過遇上疫情攪局，最近多數時間都居家度過相當樸素，而她終於在昨（23日）打破IG沉默，一連PO出多張日常照片，不過距離上次更新已有兩個月時間，歐陽娜娜指出是「忘記密碼終於找回」，讓粉絲又驚又喜。畫面中歐陽娜娜綁起長髮任憑瀏海散落，穿著類似睡衣的白色碎花長袖出鏡，V領更讓白皙肌膚若隱若現，歐陽娜娜下身再搭配破洞牛仔褲收尾，整體造型隨興不失可愛，妝容清淡之餘，她時而嘟嘴時而趴著凝視鏡頭，展現無辜美感。

▲歐陽娜娜換上Brandy Melville同款純白長袖大秀Roger Vivier提把竹編包 。（圖／翻攝自IG歐陽娜娜）

一系列自拍曝光之後，也引發網友兩極評價，部分認為「睡衣很老氣」、「像大媽」、「沒精神的感覺」，當然也有網友表示支持「怎麼穿都美。」不過日前歐陽娜娜才穿著Brandy Melville同款純白長袖出鏡，少了碎花更加簡潔，搭配ZARA大地色系長褲與converse高筒鞋收尾，私服看來相當親民，歐陽娜娜坐在座位上雙手托腮，一旁則放著 Roger Vivier提把竹編包呼應土色造型，並且對著鏡頭微笑，心情愉悅不受外界影響。

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