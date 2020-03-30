包・開箱／GUCCI巨可愛「小圓包」變彩色！全新印花3萬元入手

▲GUCCI 找回1970年代的迷幻精神（Psychedelia）設計小圓包，連包裝都逆天可愛 。（圖／記者鮑璿安攝、品牌提供，以下同）

記者鮑璿安／台北報導

GUCCI創意總監亞歷山德羅米凱萊（ Alessandro Michele ）鮮明風格帶領品牌走向新定位，此次更取材1970年代的迷幻精神（Psychedelia）設計一系列包款，又以彩虹色彩「GG Logo」注入經典小圓包，簡直可愛破表，《ET FASHION》馬上開箱給你看！

▲ 創意總監 Alessandro Michele 愛復古元素，結合色彩讓GG logo有了嶄新的詮釋。

GUCCI 「小圓包」默默火紅多年始終不退流行，陸續設計出簡約GG MARMONT、Ophidia圓形鍊帶款式搶購女孩們的荷包，要說是入門級包款絕不為過，因為小圓包精巧造型以及置物空間都是深藏不露，CP值極高頗受愛戴。不過喜好特立獨行的創意總監 Alessandro Michele 表示：「其實我喜歡當代，但我想要一直專注於過去，不能忽視過去。」

▲ 小圓包外觀運用新版的品牌字母印花與具有彩虹光芒的星星組合而成，一拉即開相當方便，NT$40,900。

這也就不意外，在他手中再推出象徵1970年代的迷幻精神（Psychedelia）系列，設計手法結合廣泛的色彩光譜，想像出具高度裝飾性的獨特圖樣，宛如繽紛彩虹一般一躍而上小圓包。外觀最獨特的就屬GG logo有了嶄新的詮釋，運用新版的品牌字母印花與具有彩虹光芒的星星組合而成，看上去相當街頭卻也兼具嬉皮搖滾，緊抓女孩們的少女心，再運用淡粉色遊走於小圓包的輪廓之上，連細長肩帶也不放過。為了迎合現代人方便拿取的特性，沿著上層拉錬便能一窺全貌，實際開袋之後容量比起想像中充足，連內袋標誌Logo也呼應外觀的粉色達到巧妙平衡。

▲ 腰包不分性別皆可上身，方型輪廓好置物，運用磁吸設計方便拿取，NT$31,200。

此外，用心程度連包裝外盒也從原本的極簡黑白色蛻變為彩虹斑斕的模樣，從外到內皆貫穿1970年代的迷幻精神，當然不僅限小圓包，也提供率性腰包款式，方型輪廓較好置物，運用磁吸設計方便拿取，在賦予黑色粗肩带平衡視覺效果，不分性別皆可上身也成為大勢包款。另也有2款水桶包、4款背包以及旅行箱單品紛紛披上彩虹外衣，緊抓復古控的胃口。

▲（依序）GUCCI 迷幻Psychedelia系列粉紅後背包NT$58,700； 粉紅水桶包NT$63,700。

►包・開箱／MCM「鑽石壓紋」包少女必收 經典後背包縮小裝AirPods太可愛！

►包・開箱／孫芸芸爆紅「閨蜜包」藏心機！背上多一步驟才是內行人

►包・開箱／LV手機箱、迷你圓包爆紅！超能裝一點都不廢