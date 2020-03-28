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從偶像轉變主持！坤達下個目標想挑戰鐵人三項　自白：與老婆還隔一座山

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你從 Energy 時期就是坤達鐵粉，還是到了《木曜4超玩》才認識「不管怎樣先帥再說」的坤達主持人？本週的 Wazaiii 專訪將為大家獻上鏡頭前螢幕後，最零距離的溫暖系男星坤達，看看偶像男團出身的他，歷經演員、主持人後的下一步，將會在何方？

▲（圖／Adam Tristan 攝）

 置之死地而後生 

「從偶像型團體單飛後，如何找到自己的定位？」

『「偶像團體」的標籤其實蠻沈重的，也很難擺脫。剛轉型時，很多人會覺得我是「偶像」而不給予試鏡機會；跨足演員時，也常被劇組說有偶像包袱、不會演戲。

後來我接觸的戲劇開始變多，過程中遇到的導演、表演課老師，也對我的演技有很大的影響，我逐漸對演戲更有感覺，大概30歲時，「偶包」不知不覺的消失，並開始受到一些肯定。

最近主持《木曜4超玩》（以下簡稱《木曜》）又再度被稱為偶像，我反倒覺得這是稱讚，畢竟現在年紀也不小了（笑）。』

▲（圖／Adam Tristan 攝）

「相較過去被包裝好的身分或是角色，會擔憂觀眾不喜歡主持時的你嗎？」

『一定會擔憂，所以我會從點閱率或網友留言中，不斷嘗試觀眾最接受的自己。之前在《木曜》我們有錄一些短片，當時我曾大膽跟製作人提出要扮女裝跟邰哥互動，還好那次的嘗試觀眾也覺得有趣。（笑）』

「從演員到主持，最大的瓶頸為何？」

『主持要很「做自己」，演戲得要進入角色，兩件事完全背道而馳。之前曾同時主持又拍戲，拍《木曜》時我都覺得被劇中角色附體，沒辦法很順地丟接話題，講話也很沒梗。直到拍完戲、脫離角色後，主持狀態才慢慢回來。

我不是主持出身，更要在其他人身邊不斷吸收、學習與其他主持人合作，也要花時間和團隊熟悉，才能創造真正有趣、觀眾也有共鳴的內容。』

▲（圖／Adam Tristan 攝）

 坤達的鏡中自我 

「你覺得自己是個什麼樣的人？」

『隨和，比較不會去鑽牛角尖，讓自己困在事情或是想法裡。我也很有耐心、不易被打敗。不管需要一天、兩天或是更多，只要是我相信自己能做到的事，就一定能做到。』

「最想擺脫的特質為何？」

『我比較優柔寡斷一點， 不太能做決定。』

「最後悔沒把握住的機會？」

『老實說，在 Energy 時我很容易放空，很多想法和判斷都依賴其他團員，現在覺得當時自己也太懶惰了吧！（笑）』

「會特別追求『時尚』嗎？」

『我很喜歡美的東西，一直都有在關注時尚潮流，也特別喜歡蒐集鞋子，鞋最多的時候，曾有兩、三百雙鞋的收藏。我抵擋不了鞋子啊！（嘆）』

▲（圖／Adam Tristan 攝）

▲（圖／Adam Tristan 攝）

 生活調劑之必要 

「生命中最重要的五個人？」

『爸爸、媽媽、姐姐、老婆，再來是自己。爸爸潛移默化地教我做人；媽媽善良又很替人著想，但有時候會太濫好人（笑）；水瓶座的姐姐很有自己的想法，我們比較像朋友，不太像姐弟；老婆則是感受力很強，總能拋出許多特別的思維。

我體貼、善良的部份像媽媽，但做人的部份也像到爸爸，像是有時候他不開心或跟我媽吵架了，他會一個人默默走去陽台深呼吸，自己安靜一下，所以現在我跟老婆吵架的時候，我也會走去陽台深呼吸。』

「如何維繫友誼？」

『好朋友不用多，無話不說的幾個就夠了，我們知道彼此的近況，在最需要的時候會像 Uber Eats 一樣很快出現！真正的好友即使逢年過節沒有特別問候，也不損彼此的交情。』

▲（圖／Adam Tristan 攝）

「一年內最想完成什麼事？」

『其實我很害怕講這種問題，因為可能一講出來後就要努力的去達成！（Wazaiii 編輯：講出來！大聲的講出來！）我想過鐵人三項，或是睡睡袋、野外求生感的那種露營，嘗試那種離開城市的生活感，再來是登山。之前爬玉山時雖然很累，但當看到美得不可思議的日出、雲海、山嵐，還是感到很值得，會想嘗試如富士山或是台灣其他百岳。』

「哪個人生時刻曾讓你覺得像登山攻頂？」

『結婚吧！這一趟路程蠻久的，過程中也有很多喜怒哀樂、共同經歷很多事，到最後終於登記結婚，才有那種「登頂」的感覺。但殊不知登頂之後發現：「嗯？前面好像還有一座山？」（笑）現在和老婆除了要好好學會如何共同生活，最重要的是朝同個方向前進。』

▲（圖／Adam Tristan 攝）

跳脫演員舒適圈

「你覺得自己會一輩子當演員嗎？」

『戲演久了會想嘗試導演，執導一部戲應該蠻好玩的。如果有機會，我希望自己是能站在演員立場、不兇的導演。現階段就是多看電影和作品，嘗試跳脫「演員看戲」或「觀眾看戲」角度，研究不同鏡位或技術層面。我想找更多導演聊聊天、認真上課，從拍攝短片或進劇組裡接觸幕後開始，之後也可能在 Youtube 開設頻道，嘗試拍一些短片。』

「《木曜》『一日系列』中，印象最深刻的體驗為何？」

『我很幸運，對很多人來說，有些工作一做就是一輩子，但我們只是嘗試一兩天，不需要擔心「失敗」的後果。像我們曾到一個船廠體驗，我才發現，原來很多人幾十年來都是這麼生活著，那不只是工作，更是他們的人生。』

「在自己的演藝事業中，有沒有害怕過未來成不成功？」

『我曾經有將近一年的時間工作沒有著落，當時所有生活開銷都來自儲蓄，過年怕包不出紅包、不知道下個月的房租在哪裡？那時候常常覺得焦慮和害怕。從那之後，我就警惕自己不能再發生同樣狀況，只要有工作機會，我都會好好把握。』

▲（圖／Adam Tristan 攝）

 專業藝人容易嗎 

「相較新世代藝人，兩個世代間最大的差別為何？」

『我有去適應這個時代，從 Youtube、Instagram 等媒體吸收不同的想法，所以我沒有感受到太大的「世代差異」。但老實說，幾年前我不太看 Youtube，是接觸《木曜》後才開始了解 Youtuber 這個職業以及網路生態，更驚覺竟然演變了這麼多！』

「演藝圈中讓你最無法接受的人事物？」

『敬業和禮貌很重要，尤其這個圈子有先來後到，有學長姊、學弟妹的感覺。在上一部戲《月村歡迎你》中，很注重這塊的媚姐（楊貴媚）也讓我加深對前輩、晚輩的概念和感受，透過她為專門照顧資深藝人而成立的「桂田文化藝術基金會」，我更了解尊重和關照資深前輩們的重要。』

「你覺得專業藝人養成的五種堅持？」

『培養運動習慣、認真生活、不怕失敗、勇於接受挑戰，並且一定要對自己有信心，不然怎麼成為專業藝人呢？（笑）』

▲（圖／Adam Tristan 攝）

後記：

移動到第十個景時，攝影師說想要坤達給個「自然燦笑」的畫面，所以現場編輯群卯足了勁想講笑話給坤達聽，沒想到沒人有這天份，幾個笑話之後坤達終於受不了：「行了，你們休息，我自己演吧。」他一次到位，留下一群不會講笑話的編輯兀自懊惱。

▲（圖／Adam Tristan 攝）

拍攝快問快答，被逼問到第二次「你有什麼優點？」時，坤達終於吞吞吐吐的給出了一個「幽默」，在十幾個人不敢發出一絲動靜的現場收音環境裡，經紀人突然大聲笑場：「在這麼多的特質之中，你給我選幽默？」我倒覺得坤達真的挺幽默，而且他不是刻意為之，而是身上有種無辜的喜感，常常在想要做好自己工作的同時，逗樂了大家。這種天然萌的特質，即使他現在38歲了也不變，即使他在演藝圈打滾了18年也一樣。

明星也好，或甚至是最平凡的你我也罷，大多數的人在生活中都會有一個「on」跟「off」的開關，過激一點的時候我們就說這個人「人前人後完全不一樣」，但坤達呢？想要知道真實的坤達是什麼樣子，就打開任何一集他主持的網路節目吧，能夠見到鏡頭前後個性、小動作找不到一點出入的藝人，Wazaiii 編輯也只能舉雙手認了：坤達真是個可愛的奇葩。

【延伸閱讀】

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Outfit：Cerruti 1881（@Cerruti1881）,Tod's（@Tods）

◎Photo Via：Adam Tristan（@whereisadamtristan）

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關鍵字：

觀點, 人物, Wazaiii專訪, 戲劇, 歌手, 演員, 謝坤達, 木曜4超玩
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