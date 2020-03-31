依髮質挑洗髮精、愛吃重口味！5個錯誤習慣　讓頭皮變更油

文／Ｃ編 圖／Pixabay

很多人明明頭皮出油，但髮絲卻相當乾燥，其實在洗髮的步驟上，有很多細節需要注意，這樣才能夠讓髮絲維持一整天的乾爽蓬鬆，小編整理了導致頭髮更油的5個壞習慣，要改快改掉才能讓髮絲整天輕飄飄。

1. 洗完頭不想吹頭髮

「吹頭髮有夠麻煩」！這是很多長髮女生的心聲，所以到了夏天，有些人乾脆就不吹頭髮，讓頭髮自然乾，甚至還會直接綁起來，但頭皮長時間悶著，很容易過於潮濕，出油之後就會變得更為黏膩，應該隨時保持乾爽會更好。

2. 洗頭只洗一次



大多數人洗頭就只有洗一次，就算兩次也是第一次洗頭皮、第二次洗髮絲，其實正確的觀念應該要洗兩次，而且都是專注在頭皮，第一次洗走髒污，第二次洗掉油膩感，髮絲都是帶過去就可以。

3.飲食習慣要改掉

頭髮油跟吃飯有什麼關係？其實飲食會改變整個人的油脂分泌，盡量減少高鹹、過油或是辣味的食物，多吃清淡的原型食材，可以幫助減少頭皮出油。

4.護髮不要護到頭皮

長髮的女孩通常都會使用護髮產品，讓髮絲更加柔順，不過這類型的產品含油量比較高，建議在使用的時候，不要過度滋養到頭皮，直接從髮中到髮尾就好了，這樣可以讓髮絲柔順，同時又不會讓頭皮油膩膩。

5.按照頭皮狀況挑洗髮精



很多人會依照髮絲狀況挑選洗髮精，比如染燙髮專用等等，其實應該按照頭皮的狀態來選擇，因為頭髮可能是乾性，但頭皮是油性，如果按照髮絲挑選滋潤型洗髮精，很可能會帶給頭皮過度負擔，建議可以按照頭皮挑選洗髮精，另外再針對髮絲進行護髮就可以。

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