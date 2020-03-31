fb ig video ETtoday search mobile

依髮質挑洗髮精、愛吃重口味！5個錯誤習慣　讓頭皮變更油

> >

文／Ｃ編　圖／Pixabay

很多人明明頭皮出油，但髮絲卻相當乾燥，其實在洗髮的步驟上，有很多細節需要注意，這樣才能夠讓髮絲維持一整天的乾爽蓬鬆，小編整理了導致頭髮更油的5個壞習慣，要改快改掉才能讓髮絲整天輕飄飄。

▲頭髮,髮絲,吹髮,。（圖／Pixabay）

1. 洗完頭不想吹頭髮

「吹頭髮有夠麻煩」！這是很多長髮女生的心聲，所以到了夏天，有些人乾脆就不吹頭髮，讓頭髮自然乾，甚至還會直接綁起來，但頭皮長時間悶著，很容易過於潮濕，出油之後就會變得更為黏膩，應該隨時保持乾爽會更好。

2. 洗頭只洗一次

大多數人洗頭就只有洗一次，就算兩次也是第一次洗頭皮、第二次洗髮絲，其實正確的觀念應該要洗兩次，而且都是專注在頭皮，第一次洗走髒污，第二次洗掉油膩感，髮絲都是帶過去就可以。

▲▼生機飲食。（圖／pixabay）

3.飲食習慣要改掉

頭髮油跟吃飯有什麼關係？其實飲食會改變整個人的油脂分泌，盡量減少高鹹、過油或是辣味的食物，多吃清淡的原型食材，可以幫助減少頭皮出油。

4.護髮不要護到頭皮

長髮的女孩通常都會使用護髮產品，讓髮絲更加柔順，不過這類型的產品含油量比較高，建議在使用的時候，不要過度滋養到頭皮，直接從髮中到髮尾就好了，這樣可以讓髮絲柔順，同時又不會讓頭皮油膩膩。

▲頭髮,髮絲,吹髮,。（圖／Pixabay）

5.按照頭皮狀況挑洗髮精

很多人會依照髮絲狀況挑選洗髮精，比如染燙髮專用等等，其實應該按照頭皮的狀態來選擇，因為頭髮可能是乾性，但頭皮是油性，如果按照髮絲挑選滋潤型洗髮精，很可能會帶給頭皮過度負擔，建議可以按照頭皮挑選洗髮精，另外再針對髮絲進行護髮就可以。

【推薦好物】

566草本顧色胺基酸洗髮露

▲髮絲,頭皮。（圖／HER）

▲566草本顧色胺基酸洗髮露（6瓶），原價1,180元，特價888元。點我購買。

Parfumes英倫香水洗髮露

▲髮絲,頭皮。（圖／HER）

▲Parfumes英倫香水洗髮露（5入），原價1,475元，特價895元。點我購買。

INESVIA小蒼蘭強化滋養修護髮

▲髮絲,頭皮。（圖／HER）

▲INESVIA小蒼蘭強化滋養修護髮膜（6入），原價990元，特價885元。點我購買。

AURA ADLLURA CUSTOME 專業沙龍級蛋白質護髮素組

▲髮絲,頭皮。（圖／HER）

▲AURA ADLLURA CUSTOME 專業沙龍級蛋白質護髮素組，原價2,180元，特價1,788元。點我購買。

關鍵字：

髮絲, 頭皮, 頭髮, HER, Her和她
fashion.net

熱門文章

【懶人包】新冠肺炎波及　時尚停工、投入生產防疫品一次看清

【懶人包】新冠肺炎波及　時尚停工、投入生產防疫品一次看清

包・開箱／GUCCI巨可愛「小圓包」變彩色！全新印花3萬元入手

包・開箱／GUCCI巨可愛「小圓包」變彩色！全新印花3萬元入手

寶格麗經典B.zero1加鉚釘超前衛　吳亦凡戴著耍帥

寶格麗經典B.zero1加鉚釘超前衛　吳亦凡戴著耍帥

孟耿如黃子佼婚紗照曝光！「台牌嫁衣」背部挖空秀S曲線

孟耿如黃子佼婚紗照曝光！「台牌嫁衣」背部挖空秀S曲線

好時髦！LV、FENDI鏡片佈滿經典印花　春夏6個時尚品牌墨鏡推薦

好時髦！LV、FENDI鏡片佈滿經典印花　春夏6個時尚品牌墨鏡推薦

春季必收！Dior最新癮誘蜜潤光唇彩，光澤美到睜不開眼

春季必收！Dior最新癮誘蜜潤光唇彩，光澤美到睜不開眼

楊謹華與吳卓源大愛Chloé Faye！「奶橘色」美翻、多一個細節超實用

楊謹華與吳卓源大愛Chloé Faye！「奶橘色」美翻、多一個細節超實用

星．變美／范冰冰分享護髮3秘技　第1招大部分女生都做不到

星．變美／范冰冰分享護髮3秘技　第1招大部分女生都做不到

李聖經大長腿穿平底JIMMY CHOO無壓力！全黑造型換鞋一秒變性感

李聖經大長腿穿平底JIMMY CHOO無壓力！全黑造型換鞋一秒變性感

李晶晶當老闆壓力不小　敗5萬元腰包振奮心情

李晶晶當老闆壓力不小　敗5萬元腰包振奮心情

ET Fashion

推薦閱讀

朴敘俊為救愛人路上狂飆　原來車子背後竟大有來頭！

朴敘俊為救愛人路上狂飆　原來車子背後竟大有來頭！

戴口罩照樣是最亮眼的星！學韓妞用閃閃發光的眼影，征服男人吧

戴口罩照樣是最亮眼的星！學韓妞用閃閃發光的眼影，征服男人吧

試・開箱／懶人一盒就搞定！黛珂氣墊粉霜帶妳變韓妞

試・開箱／懶人一盒就搞定！黛珂氣墊粉霜帶妳變韓妞

裴斗娜一頭飄逸長髮太迷濛　穿LV鑽石洋裝身材有夠纖細 有夠療癒！超可愛的貓肉球束口袋　貓奴暴動「我要全包」 畫了眼影卻浮腫、顯髒！彩妝師3招破解眼妝困擾 宅家也能瘦大腿、練翹臀！6組下半身「短時高效」的必練動作 孟耿如與黃子佼婚紗照曝光！相中「台牌嫁衣」背部挖空秀S曲線 傳GORE-TEX面料能阻擋新冠病毒？官方回應：「無法確保可正常呼吸」 UNIQLO X marimekko印花系列390元就有！草編包必收、親子裝超Q

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面