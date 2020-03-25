2020全台百貨母親節檔期總覽　出門就要搶到便宜

▲疫情嚴峻更要聰明消費。（圖／Pixabay，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

2020年初因新冠疫情影響，許多民眾都選擇待在家防疫，3月中起百貨陸續進入母親節檔期，《ET Fashion》為你一一整理，若有計畫添購的商品，難得的出門採購能好好把握促銷時機！

北部

微風廣場：4／9～5／10

微風南京：4／9～5／10

新光三越南西店：4／1～5／10

新光三越桃園站前店：4／1～5／10

統一時代百貨：3／26～5／10

天母大葉高島屋：4／1～5／10

遠百板橋中山店：4／16～5／12

中壢大江購物中心：4／2～5／10

台茂購物中心：3／26～5／10

內湖美麗華百樂園：4／16～5／10

新竹大遠百：4／16～5／12

新光三越信義新天地：4／1～5／10

遠百信義A13：4／16～5／12

比漾廣場：3／26～5／10

微風松高：4／9～5／10

微風信義：4／9～5／10

遠東百貨寶慶店：4／16～5／12

遠東百貨桃園店：4／16～5／12

板橋大遠百：4／16～5／12

SOGO中壢店：4／1～5／10

新光三越天母店：4／1～5／10

SOGO台北店(復興、忠孝、敦化)：4／1～5／10

新光三越桃園大有店：4／1～5／10

京站時尚廣場：4／2～5／10

SOGO天母店：4／7～5／10

桃園統領百貨：4／16～5／10

新光三越站前店：4／1～5／10

SOGO新竹巨城店：4／4～5／10

環球購物中心中和店：4／2～5／10

中部

台中廣三SOGO：3／25～5／11

台中中友百貨：3／19～5／11

台中大遠百：3／20～5／12

嘉義耐斯廣場：3／19～5／13

新光三越台中店：4／1～5／10

新光三越嘉義店：4／1～5／10

太平洋百貨豐原店：4／2～5／11

遠東百貨嘉義店：4／16～5／12

南部

新光三越台南中山店：4／1～5／10

新光三越高雄三多店：4／1～5／10

漢神巨蛋購物廣場：4／16～5／10

台南南紡購物中心：3／26～5／11

高雄大遠百：4／16～5／12

太平洋百貨屏東店：4／7～5／10

高雄大立百貨：4／15～5／10

統一夢時代購物中心：4／2～5／13

SOGO高雄店：4／1～5／10

新光三越台南新天地西門店：4／1～5／10

新光三越左營店：4／1～5／10

高雄漢神百貨：4／16～5／10

東部

新月廣場：3／26～5／10

遠東百貨花蓮店：4／16～5／12

備註：本表僅供參考，詳細時間以各百貨公佈為準