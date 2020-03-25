2020全台百貨母親節檔期總覽　出門就要搶到便宜

▲疫情嚴峻更要聰明消費。（圖／Pixabay，以下同）
記者蔡惠如／綜合報導
2020年初因新冠疫情影響，許多民眾都選擇待在家防疫，3月中起百貨陸續進入母親節檔期，《ET Fashion》為你一一整理，若有計畫添購的商品，難得的出門採購能好好把握促銷時機！
北部
微風廣場：4／9～5／10
微風南京：4／9～5／10
新光三越南西店：4／1～5／10
新光三越桃園站前店：4／1～5／10
統一時代百貨：3／26～5／10
天母大葉高島屋：4／1～5／10
遠百板橋中山店：4／16～5／12
中壢大江購物中心：4／2～5／10
台茂購物中心：3／26～5／10
內湖美麗華百樂園：4／16～5／10
新竹大遠百：4／16～5／12
新光三越信義新天地：4／1～5／10
遠百信義A13：4／16～5／12
比漾廣場：3／26～5／10
微風松高：4／9～5／10
微風信義：4／9～5／10
遠東百貨寶慶店：4／16～5／12
遠東百貨桃園店：4／16～5／12
板橋大遠百：4／16～5／12
SOGO中壢店：4／1～5／10
新光三越天母店：4／1～5／10
SOGO台北店(復興、忠孝、敦化)：4／1～5／10
新光三越桃園大有店：4／1～5／10
京站時尚廣場：4／2～5／10
SOGO天母店：4／7～5／10
桃園統領百貨：4／16～5／10
新光三越站前店：4／1～5／10
SOGO新竹巨城店：4／4～5／10
環球購物中心中和店：4／2～5／10
中部
台中廣三SOGO：3／25～5／11
台中中友百貨：3／19～5／11
台中大遠百：3／20～5／12
嘉義耐斯廣場：3／19～5／13
新光三越台中店：4／1～5／10
新光三越嘉義店：4／1～5／10
太平洋百貨豐原店：4／2～5／11
遠東百貨嘉義店：4／16～5／12
南部
新光三越台南中山店：4／1～5／10
新光三越高雄三多店：4／1～5／10
漢神巨蛋購物廣場：4／16～5／10
台南南紡購物中心：3／26～5／11
高雄大遠百：4／16～5／12
太平洋百貨屏東店：4／7～5／10
高雄大立百貨：4／15～5／10
統一夢時代購物中心：4／2～5／13
SOGO高雄店：4／1～5／10
新光三越台南新天地西門店：4／1～5／10
新光三越左營店：4／1～5／10
高雄漢神百貨：4／16～5／10
東部
新月廣場：3／26～5／10
遠東百貨花蓮店：4／16～5／12
備註：本表僅供參考，詳細時間以各百貨公佈為準