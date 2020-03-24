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回味佐藤健《戀愛可以持續到天長地久》6個心臟爆擊瞬間：今晚別想睡

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編輯／JJ　圖／翻攝自《戀愛可以持續到天長地久》

由佐藤健與上白石萌音所主演的日劇《戀愛可以持續到天長地久》近期剛迎來完結篇，高人氣屢創高收視率，不斷撒糖的甜蜜情節與兩人的互動讓人看了心臟撲通撲通，許多粉絲們都大呼不捨，今天就來帶大家回味天堂醫師（佐藤健飾）的6個令人心臟爆擊的瞬間！

《以下微雷》

《以下微雷》

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＃「這是療程的一環。」

由上白石萌音飾演的佐倉七瀨，是一名勇敢追愛的小護士，然而不斷闖禍的她卻經常被心裡愛慕的天堂醫師罵「笨蛋」、「白痴」，但是天堂醫師面對七瀨的攻勢與傻萌個性，也漸漸招架不住，溫柔的扶著後頸親了一下，還說：「這是療程的一環。」讓觀眾也被突如其來的霸氣舉動愣住了。

▲《戀愛可以持續到天長地久》金句。（圖／翻攝自《戀愛可以持續到天長地久》）

＃「別在我不知道的地方哭。」

整部戲不斷在犯傻的七瀨，擔心自己與醫師一點都不配而感到傷心難過，但天堂醫師直接來個霸氣壁咚：「事到如今妳在說什麼？我大概一百萬年前就知道我們不配了。別在我不知道的地方偷哭！」配不配根本不是重點，愛不愛才是最重要的。

▲《戀愛可以持續到天長地久》金句。（圖／翻攝自《戀愛可以持續到天長地久》）

＃「你知道我有多克制自己嗎？你今晚別想睡了。」

平時兩人少有親密獨處的機會，有天終於共進了燭光晚餐，天堂醫師捧起七瀨的臉：「你知道我有多克制自己嗎？」然後直接撲倒説：「你今晚別想睡了。」大概是讓粉絲最小鹿亂撞的一幕。

▲《戀愛可以持續到天長地久》金句。（圖／翻攝自《戀愛可以持續到天長地久》）

＃「妳這傢伙，我絕對不會幫你擦掉的。」

七瀨東西沾到臉上已經不是一次兩次，這次又把冰淇淋吃得滿臉都是，天堂醫師雖表面上無奈，但是下一秒還是用「嘴」給擦掉了。

▲《戀愛可以持續到天長地久》金句。（圖／翻攝自《戀愛可以持續到天長地久》）

＃「我有交往對象了，我無法回應你的心意。」

像天堂醫師條件這麼好的男生，身邊一定有很多追求者，但是這種男生通常花心，只要有魚上鉤都捨不得放手，不過天堂醫師毫不猶豫回絕別人的心意，並表明自己非單身，自動斬斷所有麻煩的桃花，這才是一個好男人的表現。

▲《戀愛可以持續到天長地久》金句。（圖／翻攝自《戀愛可以持續到天長地久》）

＃「那天不能排班，我們要一起吃飯，因為他是我女朋友。」

除了遠離有企圖的異性，天堂醫生更會宣示主權，在大家面前大方說：「她是我女朋友。」讓七瀨又害羞又開心的。

▲《戀愛可以持續到天長地久》金句。（圖／翻攝自《戀愛可以持續到天長地久》）

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關鍵字：

戀愛可以持續到天長地久, 金句, 日劇, 佐藤健, 上白石萌音
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