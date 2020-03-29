好時髦！LV、FENDI把鏡片佈滿經典印花　春夏6個時尚品牌墨鏡推薦

編輯／Duke 圖／品牌提供、翻攝自Chrome Hearts、uncrate

天氣漸趨暖和，不僅衣物要換回短袖、短褲，臉上的配件也不能少。迎接即將到來的春夏季度，各個品牌紛紛推出太陽眼鏡系列要來搶攻這塊大餅，像是Chrome Hearts（克羅心）將925純銀打造的十字架注入眼鏡中，Louis Vuitton（LV）與Fendi運用自家經典圖案與鏡片結合等，為此編輯便整理出5大品牌推出的時尚墨鏡，下方就一起來看看吧！

1.Chrome Hearts

專門販售銀飾的Chrome Hearts也有推出太陽眼鏡。這次的2020春夏系列中，Chrome Hearts以十字架、短劍、925純銀、18K金等品牌經典元素來打造太陽眼鏡，並且用於多個鏡框中。預計會在未來數月內陸續登陸Chrome Hearts門市販售。

2.Louis Vuitton

由Louis Vuitton推出的Grease太陽眼鏡，主體採用金色鏤空鏡框搭配深灰色Monogram鏡片為主軸，最後輔以鐳射雕刻、花卉鉚釘完成設計。目前可於全台Louis Vuitton專櫃購得，定價為台幣24,900元。

3.Fendi

此次Fendi共帶來兩個太陽眼鏡系列，分別為男款與女款。男款的Grid系列以細緻作工勾勒出「F」字形鏤空鏡腳，並於鏡片上搭配滿版FF Logo圖案；女款的FF Fendi系列則以纖細鏡框搭配FF Logo圖案為主，進而散發前衛精緻的魅力。目前可於全台Fendi專櫃購得，Grid系列定價為台幣12,620元、FF Fendi系列價格店洽。

4.Paul Smith

英國設計師品牌Paul Smith推出的太陽眼鏡系列，是與知名精品眼鏡製造商Cutler and Gross聯合打造，每副眼鏡皆採手工製作，需耗時六周的時間。其中，此次的春夏系列於鏡片配色選擇上，除了經典的茶色外，還加入藍色、粉色、綠色等色彩，以呼應多元的服裝風格。目前可於全台Paul Smith專櫃購得，定價區間為台幣12,500元到台幣14,800元不等。

5.Barton Perreira

經典的007系列電影都會吸引各大品牌贊助，這次主角詹姆斯龐徳（James Bond）將會於《007：生死交戰》電影中戴上Barton Perreira的太陽眼鏡，而這款名為「Joe」的墨鏡看似簡單，卻是由日本工匠精心製作，同時還在鏡腳印上「007」字樣，最後搭配特製眼鏡盒與包裝。目前可於uncrate等指定經銷商購得，定價為美金440元（約台幣13,200元）。

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