巴黎世家變「巴黎瑜伽」！惡搞精品帆布袋只賣1700元網友搶翻

編輯／Ann 圖／翻攝自IG@The Cool Hunter

各大精品推出的帆布袋總是在價格上令人卻步，如今創意網站The Cool Hunter推出一系列趣味翻玩，像是將BALENCIAGA巴黎世家改成Balenciyoga（音譯巴黎瑜伽）、或是BURBERRY改成「BLUEBERRY藍莓」令人笑場，重點是外型簡約時尚引發網友熱議：「超想買！」

在 Instagram 查看這則貼文 The Cool Hunter（@thecoolhunter_）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 28 日 下午 11:54 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 The Cool Hunter（@thecoolhunter_）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 27 日 上午 2:00 張貼

帆布袋輕巧方便攜帶的性能始終不退流行，不過一旦點綴上精品Logo，價格就翻倍令人難以接近，如今在IG上擁有70萬粉絲的 創意網站The Cool Hunter推出一系列惡搞翻玩，外觀黑、棕色相間的帆布袋中央印製了各大精品Logo。不過有趣的是，仔細一看才發現LOUIS VUITTON變成了「LOUIS WONTON路易餛飩」連筷子都入鏡、BURBERRY改成「BLUEBERRY藍莓」相當可口，BALENCIAGA巴黎世家改成「Balenciyoga巴黎瑜伽」包包中還放入瑜伽墊等運動用品、SAINT LAURENT則變成了「SAINT croissant牛角麵包」與一旁堆放的麵包對比實在讓人會心一笑。

在 Instagram 查看這則貼文 The Cool Hunter（@thecoolhunter_）分享的貼文 於 PST 2020 年 1月 月 29 日 下午 5:17 張貼

然而簡約設計搭配上純黑的背帶，與皮製Logo都為這款趣味帆布袋的時尚度加分不少，因此在The Cool Hunter官網開賣就引發熱議，不少網友都紛紛直呼「超想買！」當然價格也比起原先的精品親民許多，售價55美金，折合台幣約1700元，也時常引發缺貨潮，或許大家可以期待來台販售的消息。

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