美到沒天理！韓國超紅「浮游花草」擴香　把永生花漂在香精裡

文／C編 圖／翻攝自cocodor_global IG

乾燥花風格的單品只要放在家裡，家中的質感立刻就會提升，韓國品牌cocodor把腦筋動到擴香瓶上，將永生花浸在香氛裡，不同顏色、種類的花朵在瓶子裡，看起來既美又療癒。

cocodor的擴香產品受到很多人喜愛，價格不高、外型好看，除了最基本的款式，並推出浮游花草系列，讓永生花在擴香精中優游，賞心悅目，不同的香氣搭配不同色彩、種類的小花兒，讓家中的小角落變得很有品味。浮游花草系列共有4種香味可選擇，包括四月花香、黑櫻桃、百花綻放、純棉花香，展現出女性溫柔婉約的質感居家生活，快看看妳最喜歡哪一款？或者根本想要全部打包。

四月花香

▲韓國cocodor浮游花草系列擴香瓶220ml（四月花香），原價699元，特價538元。點我購買。

以蘋果、甜橙帶出香甜明亮的前味，中間玫瑰、橙花還有茉莉花的白色花香，帶出清新的中韻，最後以香草、麝香增添餘韻悠長，非常適合喜歡花香調的女孩，有種剛洗完衣服的花香感。

2.黑櫻桃。

▲韓國cocodor浮游花草系列擴香瓶220ml（黑櫻桃），原價699元，特價538元。點我購買。

黑櫻桃是香甜的味道搭配上酸甜芒果的香氣，讓人聞到就會覺得心情都跟著好起來，還加入焦糖的味道，讓整體更加濃郁香甜，瓶子裡是粉色系的花朵，放在家中，讓空間變得可愛夢幻。

百花綻放

▲韓國cocodor浮游花草系列擴香瓶220ml（百花綻放），原價699元，特價538元。點我購買。

喜歡清爽香調的女孩絕對不能錯過，綜合草本、青蘋果、檸檬、康乃馨等香調，放在家裡就像是置身在花園一樣，非常繽紛，能夠讓居家空間更為亮麗。

純棉花香

▲韓國cocodor浮游花草系列擴香瓶220ml（純棉花香），原價699元，特價538元。點我購買。

純棉花香散發出有如洗完澡的皂香，非常舒服療癒，不喜歡太粉、太濃烈，純棉花香很適合，無論男生或女生都能接受，營造溫暖、舒服的空間氣氛。

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▲韓國cocodor浮游花草系列擴香瓶220ml，百花綻放（左起）、黑櫻桃、四月花香、純棉花香，每瓶原價699元，特價538元。點我購買。