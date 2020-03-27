fb ig video ETtoday search mobile

美到沒天理！韓國超紅「浮游花草」擴香　把永生花漂在香精裡

> >

▲Cocodor,香氛,居家擴香,擴香。（圖／記者李薇攝）

文／C編　圖／翻攝自cocodor_global IG

乾燥花風格的單品只要放在家裡，家中的質感立刻就會提升，韓國品牌cocodor把腦筋動到擴香瓶上，將永生花浸在香氛裡，不同顏色、種類的花朵在瓶子裡，看起來既美又療癒。

cocodor的擴香產品受到很多人喜愛，價格不高、外型好看，除了最基本的款式，並推出浮游花草系列，讓永生花在擴香精中優游，賞心悅目，不同的香氣搭配不同色彩、種類的小花兒，讓家中的小角落變得很有品味。浮游花草系列共有4種香味可選擇，包括四月花香、黑櫻桃、百花綻放、純棉花香，展現出女性溫柔婉約的質感居家生活，快看看妳最喜歡哪一款？或者根本想要全部打包。

四月花香

▲Cocodor,香氛,居家擴香,擴香。（圖／HER）

▲韓國cocodor浮游花草系列擴香瓶220ml（四月花香），原價699元，特價538元。點我購買。

▲Cocodor,香氛,居家擴香,擴香。（圖／HER）以蘋果、甜橙帶出香甜明亮的前味，中間玫瑰、橙花還有茉莉花的白色花香，帶出清新的中韻，最後以香草、麝香增添餘韻悠長，非常適合喜歡花香調的女孩，有種剛洗完衣服的花香感。

2.黑櫻桃。

▲Cocodor,香氛,居家擴香,擴香。（圖／HER）

▲韓國cocodor浮游花草系列擴香瓶220ml（黑櫻桃），原價699元，特價538元。點我購買。

黑櫻桃是香甜的味道搭配上酸甜芒果的香氣，讓人聞到就會覺得心情都跟著好起來，還加入焦糖的味道，讓整體更加濃郁香甜，瓶子裡是粉色系的花朵，放在家中，讓空間變得可愛夢幻。

百花綻放

▲Cocodor,香氛,居家擴香,擴香。（圖／HER）

▲韓國cocodor浮游花草系列擴香瓶220ml（百花綻放），原價699元，特價538元。點我購買。

喜歡清爽香調的女孩絕對不能錯過，綜合草本、青蘋果、檸檬、康乃馨等香調，放在家裡就像是置身在花園一樣，非常繽紛，能夠讓居家空間更為亮麗。

純棉花香

▲Cocodor,香氛,居家擴香,擴香。（圖／HER）

▲韓國cocodor浮游花草系列擴香瓶220ml（純棉花香），原價699元，特價538元。點我購買。

純棉花香散發出有如洗完澡的皂香，非常舒服療癒，不喜歡太粉、太濃烈，純棉花香很適合，無論男生或女生都能接受，營造溫暖、舒服的空間氣氛。

▼ ▼ 點我搶超低價 ▼ ▼

▲Cocodor,香氛,居家擴香,擴香。（圖／HER）

▲韓國cocodor浮游花草系列擴香瓶220ml，百花綻放（左起）、黑櫻桃、四月花香、純棉花香，每瓶原價699元，特價538元。點我購買。

關鍵字：

Cocodor, 香氛, 居家擴香, 擴香
fashion.net

熱門文章

【懶人包】新冠肺炎波及　時尚全球關店、停工最新消息一次看懂

【懶人包】新冠肺炎波及　時尚全球關店、停工最新消息一次看懂

包・開箱／孫芸芸「閨蜜包」藏心機！背上多一步驟才是內行人

包・開箱／孫芸芸「閨蜜包」藏心機！背上多一步驟才是內行人

Boucheron 7億元珠寶登台　問號項鍊、創新材質秀大膽精神

Boucheron 7億元珠寶登台　問號項鍊、創新材質秀大膽精神

說・流行／A.P.C被批無聊不時尚　日、韓妞卻瘋搶這款「半月包」

說・流行／A.P.C被批無聊不時尚　日、韓妞卻瘋搶這款「半月包」

李聖經大長腿穿平底JIMMY CHOO無壓力！全黑造型換鞋一秒變性感

李聖經大長腿穿平底JIMMY CHOO無壓力！全黑造型換鞋一秒變性感

李晶晶當老闆壓力不小　敗5萬元腰包振奮心情

李晶晶當老闆壓力不小　敗5萬元腰包振奮心情

這不是合成圖！香奈兒J12錶黑白並存、還變透明了

這不是合成圖！香奈兒J12錶黑白並存、還變透明了

FENDI「夾娃娃機」快閃登台！技術好就能帶走

FENDI「夾娃娃機」快閃登台！技術好就能帶走

凱特王子妃一件白大衣穿12年！從小姐變三寶媽身材沒走樣

凱特王子妃一件白大衣穿12年！從小姐變三寶媽身材沒走樣

馬卡龍彩色瓶身太夢幻！Diptyque 6大經典香氛限量版登場

馬卡龍彩色瓶身太夢幻！Diptyque 6大經典香氛限量版登場

ET Fashion

推薦閱讀

朴敘俊為救愛人路上狂飆　原來車子背後竟大有來頭！

朴敘俊為救愛人路上狂飆　原來車子背後竟大有來頭！

戴口罩照樣是最亮眼的星！學韓妞用閃閃發光的眼影，征服男人吧

戴口罩照樣是最亮眼的星！學韓妞用閃閃發光的眼影，征服男人吧

試・開箱／懶人一盒就搞定！黛珂氣墊粉霜帶妳變韓妞

試・開箱／懶人一盒就搞定！黛珂氣墊粉霜帶妳變韓妞

裴斗娜一頭飄逸長髮太迷濛　穿LV鑽石洋裝身材有夠纖細 有夠療癒！超可愛的貓肉球束口袋　貓奴暴動「我要全包」 畫了眼影卻浮腫、顯髒！彩妝師3招破解眼妝困擾 地表最難纏前女友星座Top 3 ！天秤還想當朋友、第一名瘋狂攪局 39歲外表神逆齡！阿姨變姊姊的美肌好習慣，快學起來 StussyＸNike燒到連「鞋王」也受不了！質感米色藏滿滿細節 英國最萌王子、公主拍手短片感謝抗疫英雄　路易穿喬治舊衣上陣

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面