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掌握「口罩護膚術」4大重點　防疫期也不怕粉刺痘痘來搗亂　

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▲口罩護膚術4重點　粉刺痘痘不再冒 。（圖／翻攝IG）

▲你也有「口罩肌症候群」嗎？快掌握4大保養重點，趁機養出細緻好肌膚。（圖／翻攝IG@babebani）

記者張毓容／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）全球疫情持續延燒，為加強防護，口罩配戴時間也越來越長，嘴巴鼻子呼出的熱氣和濕氣悶在口罩裡，讓肌膚被包覆在悶熱潮濕的環境中，越來越多人出現爆痘、乾燥、泛紅或敏感不適等肌膚狀況。頂級植萃品牌香緹卡表示，在這特殊時期其實只要掌握4大保養重點，不僅能避免「口罩肌症候群」，更能趁機養好肌膚，讓膚質更細緻透亮。

1.清潔最重要

長時間配戴口罩悶一整天，油脂、髒污全都殘留在臉部肌膚上，讓清潔變得更為重要。除了平時的卸妝洗臉，也可適時使用深層清潔面膜，徹底洗淨髒污、溫和去角質，像是蘊含溫和花果酸的「花妍煥采活膚面膜」，可全面改善肌膚粗糙暗沈，幫助減緩粉刺、痘痘滋生，讓肌膚更平滑水嫩。

▲口罩護膚術4重點　粉刺痘痘不再冒。（圖／翻攝IG,品牌提供）

▲香緹卡 花妍活膚精華液，50ml，NT$4,550。

2.舒緩精華安撫肌膚

因爲長時間摩擦、悶熱，爆出痘痘時，可使用有舒緩、鎮靜效果的產品，幫助修護肌膚。連眼周肌膚都能用的「花妍活膚精華液」可舒緩肌膚泛紅敏感不適，同時為肌膚補水保濕，痘痘快冒出來時還可厚敷於發炎部位，幫助安撫肌膚。

▲口罩護膚術4重點　粉刺痘痘不再冒。（圖／翻攝IG,品牌提供）

▲香緹卡 抗汙染防護乳液，40ml，NT$3,800。

3.隔絕髒汙，做好預防

除了肌膚有狀況了再來呵護、保養，也可加強從預防開始，幫助肌膚抵禦外在污染，減少粉刺痘痘成因。集抵禦 、 修護於一瓶的「抗汙染防護乳液」，可在肌膚外層形成防護網，隔絕煤煙、霧霾、廢棄與重金屬對肌膚的危害，減少痘痘與粉刺成因。

4.幫助肌膚增強抵抗力

這時期，肌膚自身抵抗力更為重要，利用能強化、修復肌膚屏障的護膚品，如「花妍修護精華乳」，幫助肌膚增強對外在環境影響的防禦力，常保水嫩彈性、減少肌膚泛紅不適、維持肌膚健康。

▲口罩護膚術4重點　粉刺痘痘不再冒。（圖／翻攝IG,品牌提供）

▲Sisley 沁嫩淨化調理潔面凝露，125ml，NT$2,800；沁嫩淨化調理面膜，60ml，NT$3,600。

除了香緹卡外，法國植萃保養專家Sisley也提倡，回家第一件事就是要做好徹底清潔，維持肌膚的潔淨舒適，並幫助肌膚保持油水平衡和保濕狀態。除了每日利用潔面凝露洗淨髒污和多餘油脂外，搭配淨化調理面膜每週為肌膚做SOS急救，深層清潔臉部髒污，改善痘痘、粉刺，並舒緩肌膚敏感、不適等狀況。

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