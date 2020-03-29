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Virgil Abloh用自己的方式，跳入由菲董打開的潮流大門

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編輯／Duke

自結識肯爺（Kanye West）開始，再到創立Pyrex Vision與Off-White，最後入主Louis Vuitton（LV）男裝創意總監，Virgil Abloh絕對是潮流與時尚圈最具話題性的人物。然而，在最近一次的訪談中，Virgil Abloh卻提到有一個人影響著他，並解釋他為：「黑人小孩的夢想」，這位正是歌手兼設計師的「菲董」Pharrell Williams。

▲菲董、virgil。（圖／美聯社、翻攝自IG@pharrell、Nike）

▲Virgil Abloh表示菲董對他有重大的影響。（圖／翻攝自IG@pharrell）

現年46歲的菲董擁有多重身份，他不僅是一位歌手，還是製作人與時裝設計師，就連已逝的時尚傳奇「老佛爺」拉格斐（Karl Lagerfeld）也對菲董讚譽有加，並且菲董也在2017年成為Chanel史上第一位包款的男性代言人。

▲菲董、virgil。（圖／美聯社、翻攝自IG@pharrell、Nike）

▲菲董擁有多重身份，也是Chanel史上第一位包款的男性代言人。（圖／翻攝自IG@pharrell）

對於菲董為什麼影響他，Virgil Abloh表示：「2001年時我受到菲董訪談的影響，我是一個在芝加哥長大的孩子，看到菲董成為黑人小孩的偶像，我便下定決心要用自己的方式，跳入由菲董打開的大門。」

▲菲董、virgil。（圖／美聯社、翻攝自IG@pharrell、Nike）

▲Virgil Abloh想要用自己的方式，跳入由菲董打開的大門。（圖／美聯社）

一轉眼19年已經過去，Virgil Abloh不僅打造驚天動地的Off-White X Nike「The Ten」系列，還將Off-White發揚光大，並成為Louis Vuitton男裝創意總監。現在的他已經順利達成年輕時候的目標，因為能夠擁有一樣Virgil Abloh的作品，便是許多黑人小孩的願望。

▲菲董、virgil。（圖／美聯社、翻攝自IG@pharrell、Nike）

▲擁有一樣Virgil Abloh的作品，是許多黑人小孩的願望。（圖／Nike）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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關鍵字：

VirgilAbloh, 菲董, PharrellWilliams, 肯爺, PyrexVision, Off-White, LouisVuitton, 老佛爺, Nike, TheTen
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