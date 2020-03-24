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韓妞瘋柑橘C美白！斑點毛孔OUT，讓膚色明亮超有感

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▲▼韓妞瘋柑橘C美白！讓膚色明亮超有感 。（圖／品牌提供）

▲以濟州島特產的柑橘為美白主成分，肌膚亮白從裡透出來。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 /綜合報導

韓系美妝品牌innisfree，訴求自然主義一直視深受女性喜愛。闊別5年推出全新美白漢拏山柑橘C亮白系列，從化妝水到晚安面膜，助你打造透亮無瑕好膚質。

▲▼韓妞瘋柑橘C美白！讓膚色明亮超有感 。（圖／品牌提供）

▲innisfree 漢拏山柑橘C淡斑精華，30ml ，990元、漢拏山柑橘Ｃ亮白精華，30ml ，1,280元、漢拏山柑橘C亮白晚安面膜，100ml ，710元。

innisfree致力將濟州島清新潔淨的空氣、溫暖和煦的陽光、肥沃健康的土壤、純淨天然的水源融入產品之中，為消費者打造健康與美麗。年度重點美白系列以濟州島特產「漢拏山柑橘」為主成分，富含維生素C，且果皮中含有大量的橙皮苷與柑橘類黃酮。

研究團隊以超音波萃取技術，將果皮中珍貴的抗氧化及美白成分萃取出來，長期研究發現想要完美亮白，就必須同時進行淡化黑斑與毛孔緊緻，因此innisfree漢拏山柑橘C亮白系列隨之誕生。

▲▼韓妞瘋柑橘C美白！讓膚色明亮超有感 。（圖／品牌提供）

▲好肌膚的金裕貞，是品牌最稱職代言人。

無獨有偶，隸屬同一集團的LANEIGE也推出維他命C淨膚系列，推出首款維他命C淨膚霜，標榜將食藥署核准最高含量的2%乙基維他命C穩定的添加於其中，再以專利淨白技術打擊暗沉與斑點，同時增加對光的防禦力。

為什麼「維他命C淨膚系列」的第一瓶產品要做成霜狀質地？ 因為據調查顯示相對精華液及乳液，霜狀產品是顧客最常使用的步驟。

▲▼韓妞瘋柑橘C美白！讓膚色明亮超有感 。（圖／品牌提供）

▲LANEIGE 蘭芝維他命淨膚霜，50ml，1,800元。

但以技術層面來說，維他命C產品若要製作成低pH值的乳霜，必須添加大量的PEG表面活性劑或增稠劑，而導致乳霜質地變得黏稠，蘭芝透過專利技術，可在不使用增稠劑或少量增稠劑下，將低pH值產品製成霜狀質地，打造溫和輕盈的高濃度維生素C乳霜。

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關鍵字：

美白, 柑橘, 維他命C, 橘子, 亮白
fashion.net

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