4件事讓男友瞬間想提分手　「與前任比較、金錢觀差距」最嚴重

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曾經聽說過，女生提分手都是源於情感慢慢累積的，而男生則相反，很可能因為某件事一夕之間就選擇放手，現在就看看男友無法接受的「地雷行徑」有哪些？踩雷的女友們千萬要注意了。

1. 總是提起前任

兩人在一起交往，無論有沒有前任都是新的開始，不過總是有部分女友會時常提起前任，甚至在男友面前直接進行比較「他以前都會XXX」、「我前男友不會這樣」等話語，其實無意間讓對方很受傷，哪怕男友表面上沒反應也不代表女友能夠一直再三重提。

2. 批評對方朋友

男生和女生一大不同之處是對於朋友的態度，講白一點就是女友的地位與哥們可能很接近，所以任何男生在交往時都會希望女友與自己的好友和平共處，而非一直惡語相向批評對方，若是提出非要選擇一方這類難題，男生寧可放手也不想再繼續。

3. 管太嚴

雖然女友多多少少都會管教男友，不過收和放相當重要，他可以有自己的興趣、愛好和放鬆時間，雙方即使交往也要記得繼續保持獨立的個體，不要輕易去干涉對方的生活，因為若是管得嚴完全沒有自己的步調，這樣的戀愛也走樣了。

4. 斤斤計較都要男方出錢

金錢觀是世界上難以解答的難題，雙方戀愛時也能逐漸看出兩人對於金錢的態度，最好提早達成共識，因為打著性別平等的旗幟卻一直要求男方出錢，這樣長久下去任何人都會感到壓力，女方也應該要多為對方思考，男方可以多出一點，不過下一餐回請或是多幫忙出小錢，看在他眼裡才會是未來值得選擇的對象。

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