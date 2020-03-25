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LV高檔玩具排遣無聊　宅在家舉9萬啞鈴抗疫

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▲▼LV玩具與Tiffany。（圖／公關照）

▲LV啞鈴手柄處裝飾Monogram Eclipse帆布，92,900元。（圖／LV提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

新冠肺炎肆虐全球，部分國家有條件限制人民外出，就算像台灣未發布禁令，大家仍盡量宅在家，避免外出娛樂造成群聚感染的風險。但在家如何排遣時光成了一大課題，除了閱讀、追劇、逗寵物或外，精品品牌LV（Louis Vuitton，路易威登）、Tiffany & Co.推出的精品健身器材或玩具，或許能提供一些靈感。

▲▼LV玩具與Tiffany。（圖／公關照）

▲LV Christopher跳繩，22,500元。
 

LV適合居家使用的健身器材有啞鈴與跳繩，手柄部分均以Monogram Eclipse帆布展現好質感，定價92,900元的精品啞鈴可以隨時使用，而跳繩就得視住家狀況而定，可別盡情跳後引來鄰居抗議。

▲▼LV玩具與Tiffany。（圖／公關照）

▲LV Monogram Tower樹脂玻璃製作積木疊疊樂，108,000元。

▲▼LV玩具與Tiffany。（圖／公關照）
▲LV骰子盒，23,000元。

而LV適合全家同樂的高檔玩具，包括裝飾Monogram花卉圖案的骰子、積木均以樹脂玻璃製作的疊疊樂Monogram Tower，均配有精美盒子，身價當然也是精品級，疊疊樂組飆破10萬元；鋪克牌是較為「親切」的選擇，LV與Tiffany均有華美設計，滿足講究的品味人士。

▲▼LV玩具與Tiffany。（圖／公關照）

▲LV Vivienne 撲克牌收納袋，23,000元。

▲▼LV玩具與Tiffany。（圖／公關照）
▲Tiffany運用1893年參加芝加哥世界博覽會銀器的古老標誌裝飾的Travel鋪克牌。（圖／翻攝Tiffany官網）
 

關鍵字：

LV, Louis Vuitton, 路易威登, Tiffany & Co.
fashion.net

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