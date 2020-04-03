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Dappei／盤點7個博物館、畫廊規劃進行程　不怕雨天毀心情，提升內在氣質

Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網 Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網

創立於2013年，為台灣獨有結合穿搭、社群以及媒體平台。「服裝穿著需要..

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文字。 圖片／Dappei

現在的天氣預報真的只能當作參考，明明出門都照著氣溫搭配一整身的衣服，出門卻突然颳風變冷或是出太陽變酷暑，恨不得待在家，或是拿起手機跟朋友說不能去了！只能說現在的天氣太多變，不想毀掉辛苦畫好的妝容、精心的出遊穿搭，「博物館跟畫廊」絕對是你的首選，不僅可以提升內在氣質，又可以透過欣賞藝術家們的作品吸收不一樣想法及思維。

▎台灣花磚博物館

花磚伴隨拆除與重建，逐漸消失在這片土地，但幸好有台灣花磚博物館的工藝師替下一代的我們保存、紀錄著這些花磚於博物館內，這是座落於一幢兩層樓老屋裡的博物館，低調的外觀常常讓來訪的人一不留意就錯過了！場內展出各式花卉、幾何圖、文字、象徵吉祥的圖案花磚，蔡英文總統跟蔡阿嘎都曾經到訪！

▲陰天行程。（圖／dappei提供）

圖片來源

【展覽資訊】

地點：嘉義市西區林森西路282號

入場費：50元（可以折抵商品）

開放時間：週三 ～ 週日 10：00-17：30

▎新天地西洋博物館

「新天地西洋博物館」原本是婚宴會館，老闆把自己珍藏的歐洲藝術品拿出來展示，並將餐廳的一部份建成新天地西洋博物館，展品主題廣泛從瓷器、餐具、懷錶到相機都有，逛累了可以坐下來享受在金碧輝煌的歐式裝潢裡用餐。

【展覽資訊】

地點：台中市東區旱溪東路一段456號

入場費：全票150元（可以折抵60元）

開放時間：週一 ～ 週日 10：00-18：00

▎鹿港民俗文物館

鹿港民俗文物館前身為「辜顯榮舊居」，辜先生捐出所有收藏書畫及文物，每一件文物皆是不同時期台灣的縮影，值得我們親自去探究。外頭的洋樓、戶外庭園都是很好的拍照景點，搭編提醒大家展室內不能拍照喔！ 

 

【展覽資訊】

地點：彰化縣鹿港鎮館前街88號

入場費：全票130元（可免費租借館內腳踏車）

開放時間：週二 ～ 週日 9：00-17：00

▎迪化 207 博物館

這棟三層樓的老屋前身為「廣和堂藥舖」，博物館裡到外都保留原本的建築特色，不僅藏館豐富，走上四樓的屋頂能眺望磚紅色的老房，將迪化街的魅力盡收眼底，有機會來迪化街不要只會買乾貨、拜霞海城隍廟，快將這個復古文青必去的博物館收藏到口袋名單吧！

 
 
 

【展覽資訊】

地點：台北市大同區迪化街一段 207 號

入場費：無

開放時間：週一～週五 10：00-17：00（週二休館） 週六、週日10：00-17：30

▎樹火紀念紙博物館

誰說博物館很無聊？全台唯一以「紙」為主題的博物館，不僅每期的展覽不同，還可以動手造紙，了解造紙的過程又拍出美照，脫離傳統博物館的沉悶感。

 
 
 
 
 
 
 
 

【展覽資訊】

地點：台北市中山區長安東路二段68號

入場費：一般參觀100元（造紙再加80 ）

開放時間：週一 ～ 週六 9：30-16：30

▎白石畫廊

整座畫廊是由日本建築師「隈研吾」先生操刀設計，雖然空間不大，但光是可以在潔白的空間內品味展出的作品就已經是一種享受了！白石畫廊經常舉辦不同類型的藝術展覽，有些展期只有一個月，搭黨們可要把握時間去參觀！

 
 
 
 
 

【展覽資訊】

地點：台北市內湖區基湖路1號

入場費：無

開放時間：週二 ～ 週日11：00-19：00

▎忠泰美術館

搭捷運到忠孝新生或忠孝復興，再步行一段距離即可到達，忠泰美術館雖然位處台北都會區，但卻給人一種寧靜的氛圍，當期的展覽有《無重力星空－奧夫塞計畫》及《失樂園─當代城市文明的凝視與寓意》，也會舉辦定時導覽。

 
 
 
 
 
 
 
 
 

【展覽資訊】

地點：台北市大安區市民大道三段178號

入場費：全票120元 / 優待票100元

開放時間：週二 ～ 週日10：00-18：00

Dappei 結語：

逛博物館、畫廊或許是身為現代人能在忙碌的生活喘口氣的方式吧，以上的博物館都偏向私人經營，非一般主流的大型美術館喔！

文字編輯：Diphylleia

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Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

Dappei, 搭配, 穿搭, 出遊, 博物館, 畫廊
fashion.net

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