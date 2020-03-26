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Dappei／出門舒適最重要！女孩必擁有的3種「寬褲」，一年四季都能穿

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創立於2013年，為台灣獨有結合穿搭、社群以及媒體平台。「服裝穿著需要..

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文字。 圖片／Dappei

從小我們先是受到制服的約束，某些學校甚至規定女生只能穿著制服裙，連制服褲也不能穿，同時也因流行的影響而穿起緊身褲，似乎強調曲線的穿著才夠體現女人味。不過近年來也漸漸提倡「穿的舒適」才更重要，因此「寬褲」可說是受到不少女孩的喜愛，舒適之外也相當好看，如果你也喜歡這種中性穿搭就一起看下去吧！

牛仔寬褲

牛仔寬褲的百搭性自然不必多說，硬挺的材質能夠修飾梨形身材，對於矮個女來說也不會因為材質太過扁塌而顯得沒精神，選擇高腰款式甚至能夠拉長下半身的比例。搭配素面上衣簡潔又優雅，混搭一雙 nike 球鞋則能展現個性的穿搭風格，或者穿著花襯衫傳遞復古形象也不錯。另外最近帆布或長腰帶又有卷土重來的趨勢，繫上一條隨意地垂掛在腰間也相當好看，金屬鏈條也是近期的必備款式哦！

▲寬褲穿搭。（圖／dappei提供）

（圖片來源：1 2 3

西裝寬褲

西裝材質的寬褲似乎會讓穿搭風格較為侷限，但我們仍然能利用混搭堆疊出不一樣的風格。帶點灰色調的綠色寬褲可以試著將褲管塞進靴筒中，呈現獨特的個人風格，因軍靴的關係也得以讓西裝褲揮別正式嚴肅呈現率性帥氣的性格。落地款的話則能藉由尖頭鞋、高跟鞋、厚底鞋來延伸腿部線條，即便是小個女也不用擔心過長的褲長讓身材比例走樣。

▲寬褲穿搭。（圖／dappei提供）

（圖片來源：1 2 3

皮革寬褲

以前購買皮革單品時常講究合身的版型及苗條的曲線，但此次各家品牌除了推出不少 Oversize 的皮革外套、皮革洋裝之外，寬鬆版型的皮褲也有愈來愈多人穿上它在街上到處跑，且除了基本的黑白色，也有許多令人驚豔的色彩，不過於緊身的輪廓也降低了皮褲穿搭的難易度，也擺脫常見的風塵味。可以學習下圖身高僅有 155 公分的時尚編輯 Alyssa Coscarelli 搭配一件半開襟上衣，便能將原先的休閒感轉換為滿滿的時尚氣息。如果你已經是穿搭好手，下次就來件皮革寬褲吧！

▲寬褲穿搭。（圖／dappei提供）

（圖片來源：1 2 3

Dappei 結語：

以前搭編也是緊身褲的愛好者，但自從穿過寬褲之後就回不去啦！而且除了穿著舒適之外也一樣能穿的很時尚，誰能不愛寬褲呢！

文字編輯：Ladybird

誰說一定要穿出女人味！女子們自由自在的「中性穿搭」，讓衣服不再是束縛！

近期想入手皮衣前必看！盤點 3 種寬鬆型「皮革外套」必備穿搭款，黑色合身皮衣已經過時了？

Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

Dappei, 搭配, 穿搭, 寬褲, 牛仔, 西裝, 皮革
fashion.net

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