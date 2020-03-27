Dappei／黑髮才是最好看的顏色！5種迷人魅力，不跟風還比較美

染過髮的人都知道這幾乎是一條不歸路，但有時候還是會猶豫要不要重新染黑，也有人一直都在猶豫到底要不要染髮，Dappei來告訴你幾個黑髮的迷人之處，看完之後瞬間想變成或維持黑髮啊！

1.不用擔心布丁頭

從來沒染過髮的人應該不太了解這種痛苦，每次看見黑髮漸漸從頭頂長出，成為布丁頭真的相當煩悶，但為了髮質和荷包，也不能每次一長出新髮就去染色，所以只能借助各種帽款、髮帶、綁髮來想辦法延長時間，而且染髮褪色之後超級醜，若褪色為黃色看起來真的很像一團不知名的稻草，因此維持黑髮真的會輕鬆很多呢！

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2.髮質好

從來沒染燙過的髮絲相當柔軟又滑順，總會讓人忍不住一摸在摸，也不用定期到髮廊花錢去護髮，感覺默默能省下不少錢，而且和另一半同床共枕時也不用擔心乾燥的髮絲打在他身上時的刺痛感。

3.超適合復古捲

雖然說有染過的捲髮也相當好看，但黑髮就是多了一股說不出的復古、典雅與神秘感。

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4.時尚霸氣或學生清純感都行

學生時期大家幾乎清一色都是黑髮，也因此黑髮常常直覺性地予人清純的形象，不過其實黑髮也意外的霸氣又時尚，配上一張厭世臉總讓人印象深刻。

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5.顯白

雖然有不少髮色都有顯白的作用，但褪色後真的一切都免談呀！除非本身皮膚白皙到不行，否則黃皮膚配上褪色後的髮色容易看起來沒氣色，也讓肌膚更顯黃，黑髮就不用擔心這種問題啦！

Dappei 結語：



搭編下次已經決定要把頭髮染黑，否則要一直處理布丁頭真的好麻煩，而且黑髮的髮型其實也超級多種呀！

文字編輯：Ladybird

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