歐美風「肩上短髮」正夯！盤點超模、部落客7種時髦造型超多變

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近年肩上短髮在歐美國家火熱了起來，許多超模、時尚部落客也都跟上了這波風潮，或許有些人會覺得肩上短髮變化太少而不願嘗試，但其實短髮的變化造型比你想的多很多！以下就特別帶大家來看看「歐美風格」的短髮，能如何做出多樣造型。

＃偽自然捲



與強調浪漫氛圍的韓式捲髮不同，歐美女生喜歡用離子夾簡單夾出微捲線條，不同的地方是，他們不太會在髮尾做內彎收尾，而是順順地往下，營造出一種不經意的「自然捲」的感覺，想怎麼捲就怎麼捲。

▲以上兩種微捲方式就不太相同，都是非常隨性自然的。（圖／翻攝自IG@kaiagerber）



＃時髦低馬尾



剛好可以綁起低馬尾的長度的肩上短髮，是最時髦的長度，隨性紮在後腦勺下方，像個短短的沖天炮，不過頭形較扁的人就不太建議。

▲綁完記得把上方拉澎，才能營造圓潤的頭型。（圖／翻攝自IG@brittanyxavier）



＃氣勢油頭

油頭不只是男生的專利，女生梳起油頭比男生還帥，雖然平時要做油頭很麻煩，但是遇到派對、參加婚禮等場合，很適合偶爾嘗試一下！你會發現自己原來可以這麼帥。

▲最適合帥氣、個性女子。（圖／翻攝自IG@kaiagerber）



＃小夾子

像這種復古的小夾子不只是小孩子能用，大人拿來做造型也很有特色，瞬間年輕了5歲的感覺，也比較俏皮一些。

▲喜歡復古風格的女孩可以嘗試看看。（圖／翻攝自IG@brittanyxavier）



＃髮帶、髮箍

學會善用髮飾真的是很重要的技巧，許多歐美女生都很喜歡利用髮箍、髮帶做為每日造型的變化，尤其是這種「寬」的髮帶，還有修飾髮際線的實用功能。

▲搭配髮帶造型超多樣。（圖／翻攝自IG@brittanyxavier）



＃公主頭＋髮夾

許多精品品牌都有推出像這種字母髮夾，別在後腦勺時尚感滿分，搭配個公主頭，氣質直接滿出來。

▲精品品牌所推出的英文字母髮夾有非常多選擇。（圖／翻攝自IG@brittanyxavier）



＃超直的髮尾＋漁夫帽



除了隨性捲髮之外，用離子夾整頭夾直更快速更簡單，又齊又直的髮尾不需多加裝飾就已經夠時尚了，但是你會發現這種髮型與漁夫帽搭配起來特別好看。

▲漁夫帽一罩上更時髦。（圖／翻攝自IG@molly_chiang）



在 Instagram 查看這則貼文 Kaia（@kaiagerber）分享的貼文 於 PST 2019 年 11月 月 14 日 下午 2:33 張貼

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