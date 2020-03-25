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《梨泰院 CLASS》李珠英飾演第三性　私服5款「中性穿搭」很帥氣

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文字。 圖片／Dappei

近期熱播韓劇《梨泰院CLASS》改編自漫畫，當中擔任栗子酒館的廚師第三性角色由李珠英飾演，不論是男裝女裝都能完美無違和的詮釋，讓觀眾驚艷，翻開李珠英的IG，真的可以給她「中性穿搭範本」的稱號，到底怎麼穿得帥5個重點記下來！

#垂墜感提升設計風格

雖然現在中性當道，但仍然有不少人喜愛女生獨有的氣質，這時可以從一些衣服褲子的材質下手，利用垂墜感讓你在展現Unisex的同時也帶有自己獨特味道。

李珠英簡單的雪紡襯衫和西裝褲，透過白色米色的搭配，寬鬆上衣和褲子讓衣服布料有空間展現垂墜線條，整體感覺慵懶不失優雅。

#腰身調整身型比例

如果擔心「中性穿搭」會讓身體的比例看起來不好，其實只要準確的定出「腰身」就不擔心。李珠英在穿寬鬆、比較中性的衣服時，可以看到她都盡量展現出腰線位置，明確的把身體和腿的比例調整到最好，這樣即使是男孩風格，也不會覺得被衣服吃掉。

#襯衫外套多層次穿搭

襯衫式的外套今年春天是大勢，不僅僅在乍暖還寒的天氣，在穿搭上也可以展現多層次，不會這麼無聊。襯衫外套在挑選的時候可以注意一下布料是否夠硬挺，穿起來會比較有精神，而落肩設計能夠展現出襯衫外套的特點，不會讓人覺得你衣服沒有穿好。

#復古牛仔褲

今年春天復古牛仔褲回來了！不再只是追求過去的緊身，寬鬆持續當道，而淺色系的牛仔褲更是必備，高腰直筒是復古牛仔褲的特色，搭配連帽上衣，或者衛衣都可以展現戶外休閒感。

#西裝外套

女孩們一穿上西裝外套不單可以瞬間展現精神，也可以把身型修飾得很好，肩膀、腰身都可以透過西裝外套來幫忙製造線條，材質和外套上的紋路可以當作你整體造型的亮點。

Dappei 結語：

中性的穿搭風格非常的實穿，而且適合各種場合，透過一些衣服的小細節，例如：腰線位置、衣服材質、細緻的縫線來打造專屬的味道，讓你穿出若有似無的中性魅力！

文字編輯：Ed

哪有女主這麼狂！金多美《梨泰院 Class》穿搭的 5 種單品、搭配技巧學起來，一起當最帥的女生！

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Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

Dappei, 搭配, 穿搭, 梨泰院CLASS, 李珠英, 中性穿搭
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