肌膚發出求救訊號？做好保養3步驟，毛孔、泛紅別來亂

▲當膚況變得不穩定，做好保濕是第一要務。（圖／翻攝自IG/aoihamada）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

氣溫忽高忽低，再加上口罩不離臉，導致肌膚發出求救訊號。有人變得敏感泛紅，更有人因為油脂分泌旺盛，導致毛孔變大、局部卻乾荒脫屑，在這不穩定的季節，保持肌膚油水平衡最重要，這時日常的保養三步驟一定得做好。

▲CLAYGE 海泥溫和潔淨卸妝凝露 300ml，550元。

主打「天然海泥＋醋」，而醋富含胺基酸、多種糖類物質，還包括了大量的有機酸，另外還有多種維生素和無機鹽。主打去除毛孔髒污、擊退暗沉 。

確實清潔臉部肌膚

清潔的第一步驟就是「確實洗臉」，許多人總因為懶惰則未確實地卸妝或清潔。事實上，若未確實清潔容易導致毛孔容易堵塞，進而產生痘痘、粉刺等，肌膚則變得脆弱且乾燥。





▲A.H.C 玻尿酸精華化妝水，100ml，499元。

富含玻尿酸精華與超過10種複合植物精萃，可以修護鎮定肌膚發紅，缺水乾燥的症狀，修復毛孔，提高皮膚的保濕力，加強皮膚自身的鎖水度。



保濕做足讓肌膚喝飽水

完成清潔程序後，臉上多餘的油脂被清除，容易呈現較緊繃的狀態，此時則需透過高機能化妝水，讓肌膚保水有光澤，若時間允許可以沾濕化妝棉濕敷，保濕效果會更好。



▲ATORRGEG AD+ 密集修護柔膚乳霜，45g，1,790元。

強化皮膚的防禦力，瞬間滲透吸收且持續保濕，迅速舒緩肌膚不適，同時具控油與緊緻毛孔功效，讓肌膚柔滑細緻，減緩肌膚因轉季時乾燥產生的不適。



鎖水讓肌膚柔嫩有彈力

完成保濕程序後，只是減緩水份蒸發的速度，並未將水份保留在肌膚裡，尤其是不穩定天氣，水份蒸發的速度加快，記得化妝水後要使用乳液或是乳霜幫助鎖住肌膚水分，不僅能讓膚觸柔嫩，隔天上妝也能更服貼。

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