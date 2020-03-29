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不能外出賞櫻就看指間的鑽石花吧！　MIKIMOTO使出浪漫絕招

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▲▼MIKIMOTO & TASAKI 。（圖／公關照）

▲MIKIMOTO位於日本銀座四丁目總店換上櫻花櫥窗，散發春天氣息。（圖／翻攝Mikimoto臉書）

記者陳雅韻／台北報導

在新冠肺炎疫情籠罩之下，今年日本人無心賞櫻，但這美好傳統怎能割捨，代表性的珠寶品牌MIKIMOTO於東京銀座四丁目總店，換上櫻花櫥窗迎接春天，也將盛開櫻花化為珠寶，推出Cherry Blossom系列，將一抹春意戴上身。

▲▼MIKIMOTO & TASAKI 。（圖／公關照）▲▼MIKIMOTO & TASAKI 。（圖／公關照）

▲MIKIMOTO Cherry Blossom系列南洋珠鑽石耳環（左）306,000元，南洋珠鑽戒142,000元。（圖／Mikimoto提供，以下同）

MIKIMOTO以盛開的櫻花為靈感，打造粉紅金材質的Cherry Blossom系列珠寶，鑲鑽櫻花旁襯直徑約11mm起至12.99mm的南洋珠，風格優雅，共有戒指、耳環與鍊墜款式，當中一款環繞線條拱著南洋珠的長墜鍊，為台北101專賣店的獨賣款。

▲▼MIKIMOTO & TASAKI 。（圖／公關照）▲▼MIKIMOTO & TASAKI 。（圖／公關照）

▲台北101專賣店獨家的MIKIMOTO Cherry Blossom 系列南洋珍珠鑽石長墜鍊（左）495,000元，南洋珠鑽石鍊墜224,000元。

櫻花啟發珠寶造型設計，粉嫩的色調也賦予貴金屬研發靈感，同為日系品牌的TASAKI便創作出獨家的櫻花金（SAKURAGOLD™），溫潤的色調很襯膚色，廣泛運用在品牌各系列之中，包括暢銷的balance plus系列、音符造型的balance note系列等。

▲▼MIKIMOTO & TASAKI 。（圖／公關照）

▲TASAKI balance plus珍珠櫻花金耳環（左）67,200元，balance note diamond鑽石珍珠櫻花金戒指195,000元。

關鍵字：

MIKIMOTO, TASAKI, 櫻花
fashion.net

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