好煩惱，我該信任他嗎？立刻測看看對方「可信度指數」有多高？

相愛較容易，但進入相處時，要真的可以相信對方又是另一回事，有時雖然很愛，但自己就是無法完全的相信這個人或這段關係，到底對方的可信度有多高呢？又或是自己無法投入愛情中？趕快一起來翻一張牌，看看結果如何！

首先在心中先默念一次問題，然後依直覺從五張牌中選出一張





選好了嗎？我們來解牌吧！

1. ﻿ 女皇

信任是有條件的，可信度60%

雖然女皇很有本錢可以無條件的付出，妳認為愛一個人當然會願意支持這個人，愛這個人，但女皇可並不是個傻瓜，不會只是一昧的付出，但卻不問回報，畢竟已栽種的種子，也要看回報率有多高，因此妳屬於一開始會選擇相信對方，但也會觀察對方的類型，值不值得妳一直繼續這樣下去。

雖然相信一個人不適用一個數字來估算，但真要講一個百分比的話，目前身邊的對象，完全有在妳及格標準內喔，而剩下的40%，並不是對方的問題，而是關於自己的部分，因為畢竟妳愛歸愛，但還是會有個限度，不希望自己的付出，造成對方的限制，或懶惰不認真的藉口，因此還是會默默的要自己稍微理智一點，提醒自己愛有時是需要不干涉太多。

2. ﻿ 倒吊人

用犧牲換取信任，可信度40%

如果愛情一直用種犧牲奉獻的方式，認為就可以換取到對方的愛時，那會很容易變成悲情、不被珍惜的那一方，當妳選到這張牌時，意味著妳在感情中較容易遇到對妳不誠實，較沒可信度的人，或都是妳較單一付出的情形，例如他所作出的承諾，無法兌現、或是面對一些妳需要支持時，對方卻搞失蹤，或搞不清楚狀況。

這些雖然不舒服，妳卻一再容忍，但這樣的忍讓也導致了對方不斷踩到自己的底線，倒吊人的出現，正在告訴妳，不能再這樣永無止境的付出，卻沒疼惜自己，那麼妳真的很容易培養出不成材的男人，或是常搞失蹤，之後又出現，類似這樣反覆狀況無誠信的情人喔。

3. 月亮

信任是什麼？可信度20%

在關係中，月亮牌的出現有時會代表著舊情人回來找妳、不公開的戀情、或多角的關係，即將浮出檯面，但無論妳現在是身處於什麼樣的愛情關係，都代表著目前的對象可信度是極低的，而且你也知道這個事實，但卻有種關係還無法釐清的狀態，因此妳並未真正的放下。

其實妳並不用急於要快點搞清楚這樣的關係，因為就算腦子清晰，但內心情感卻無法割捨，依然會陷入矛盾，到不如給一些時間，來觀察彼此，自己有天就接受這樣的情況，也會做出個了斷，當那天來臨時，妳會明瞭雙方對這段感情，都沒要有什麼責任與承諾，或許妳看待感情的角度也會截然不同了。

4. ﻿ 高塔



從高空墜入深淵，可信度從100%掉到 0%

什麼，這也太恐怖了，怎麼會從100%掉到0%呢？不過這就是一種感覺的形容，首先選到高塔牌，要特別提醒妳，對感情也是要有危機意識的，別只是一昧的相信，或一昧的不相信，這兩個極端，其實都源自同一種心態。

很有可能妳對這段關係帶著高度期待，或總是不去看妳覺得哪裡有怪怪的地方，久而久之，也訓練了視而不見的習慣，那麼當有天問題真的發生了，會讓妳措手不及。

有時選到高塔，也代表著已經發生，或接下來這三個月左右，會出現讓妳很意外的情況，當發生時正告訴妳，別對一個人的期待值過高或過低，因為那會造成一種以為很瞭解彼此的假象，並瞬間瓦解，讓妳感到傷心失望，但事實上，沒有人需要活出妳心中期待的模樣，所以選到這張牌別太意外，先沉思一下，一直以來妳在關係中，不想面對的到底是什麼吧！

5. ﻿ 太陽

百分百信任，可信度100%

如果妳正在追韓劇《梨泰院 Class》，這張牌就像是男主角那種帥氣態度，妳是完全信任對方的，而且妳也知道對方是值得信任的，太陽牌是一個敞開、接納你所愛的人，並接受他的缺點與優點，妳給予一個很大的空間，讓彼此自由的做自己，並尊重彼此所正在經歷的生命歷程。

妳的本質就像太陽般，很容易就化解心中的怒氣或怨念，大部分時後情緒出來就好了，妳對愛的人也是如此，妳認為人並不是完美的，但每個人都是要被珍惜的對待，繼續保持這美德，有時這是需要心中去經驗許多起伏，才能得到的智慧，跟妳在一起的人真的很幸福。

文／柯夢波丹 圖／COSMO

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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