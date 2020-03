TOP 5質感小眾包品牌推薦！梅根爆紅款、吸晴香蕉包　萬元就能買

市面上想找款體面、有質感、不容易撞包又不傷荷包的質感包包,真的很困難!各位小資女們的困擾,柯夢都聽到了!編輯特別為大家挑選了歐美潮人最愛揹的五個小眾設計師包包品牌,包括來自土耳其的 MANU Atelier、英國倫敦新興品牌 Rejina Pyo、保加利亞新興設計師品牌 by FAR 等,這些時尚內行人才懂的質感設計師包款不僅有大牌子的美學品味,卻擁有意外好入手的價格,根本超推坑啊!

在 Instagram 查看這則貼文 BY FAR(@byfar_official)分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 18 日 上午 10:24 張貼

海外精品購物網站 SHOPBOP 最近就推出春季減價大促銷,只要在結帳時輸入折扣碼「SPRING」,單筆訂單消費滿 $200 美金就直接打 85 折,滿 $500 打 8 折,滿 $800 更直接下殺 75 折!趁現在撿便宜買包就對了!

快點跟著小編一起逛起來~這五個小眾設計師包包品牌絕對值得買!

by FAR

在 Instagram 查看這則貼文 BY FAR(@byfar_official)分享的貼文 於 PST 2020 年 1月 月 10 日 下午 12:04 張貼

保加利亞新興設計師品牌 by FAR 致力於打造懷舊輪廓的鞋履與包包配飾,結合當代摩登設計,復古風情躍然於包上,品牌堅持採用頂級的皮革和原料,以高格調品質與舒適性為宗旨,迅速在各大社群平台獲得萬眾迴響,同時也是歐美明星、部落客人手一只的 IT Bag!近期吹起的 Mini Bag 風潮也讓 by FAR 的迷你包包掀起個時尚圈的荷包戰。

BY FAR 粉紅色迷你包,售價NT$16,912





BY FAR 迷你Rachel包,售價NT$10,773

BY FAR 迷你包,售價NT$16,912





BY FAR 迷你Rachel包,NT$10,773





BY FAR Rachel包,售價NT$13,241





MANU Atelier

在 Instagram 查看這則貼文 Manu Atelier(@manu_atelier)分享的貼文 於 PST 2020 年 1月 月 8 日 上午 8:32 張貼

來自土耳其的 MANU Atelier 包包上的金屬箭頭儼然成為標誌性的品牌 Logo,創辦人姊妹花 Beste Manastır 與 Merve Manastır,從小在皮具工藝師父親的耳濡目染下對於皮革產生特殊情懷,便種下開創此包袋品牌的夢想淵源。成立於 2014 年的 MANU Atelier 現在已經是竄紅在各大時尚街頭的 IT Bag,尤其是圓筒包小巧摩登可愛,內容量大,更能為整體 Look 提升時尚造型感,是 IG 上的熱門款式!

MANU Atelier 圓錐型鍊條軟包,售價NT$13,241

MANU Atelier 迷你圓筒包,售價NT$6,319

MANU Atelier 迷你圓筒包,售價NT$6,319

MANU Atelier 迷你斜揹包,售價NT$9,178





Strathberry

在 Instagram 查看這則貼文 Strathberry(@strathberry)分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 23 日 上午 8:00 張貼

英國小眾設計品牌-Strathberry 的包包多次出現在梅根王妃的身上,知名度也跟著水漲船高,但這款來自蘇格蘭的手工真皮包包,其實只要萬元就可以買得到!

起源於蘇格蘭、在英國愛丁堡發跡的包包品牌 Strathberry,由 Guy Hundleby 以及 Leeanne Hundleby 所創辦,該品牌包包最大的特色在於是請資深皮革師傅一針一線所手工縫製,也因此沒有辦法大量生產,網站上也經常是缺貨的狀態!

Strathberry 迷你新月包,售價NT$17,905





Strathberry Allegro肩背包,售價NT$12,489





Strathberry Lana Nano 水桶包,售價NT$19,410

Strathberry East West Stylist 包,售價NT$12,940





Rejina Pyo

英國倫敦新興品牌 Rejina Pyo 是出自於韓籍設計師 Rejina Pyo 同名品牌,席捲歐美市場的倫敦極簡設計廣受時尚人士喜愛,氣質潮流元素可融入日常生活穿搭,不論上班或與姊妹小聚都可以在他們家的設計的包包找到絕佳搭配的選擇,而品牌推出的包款豐富多變,其中野餐包最吸睛也最有話題度!

Rejina Pyo Nane野餐包,售價NT$12,037





Rejina Pyo Nane野餐包,售價NT$11,646

Rejina Pyo 香蕉包,售價NT$20,162





Rejina Pyo 香蕉包,售價NT$21,366





STAUD

在 Instagram 查看這則貼文 S T A U D(@staud.clothing)分享的貼文 於 PST 2020 年 1月 月 30 日 上午 9:28 張貼

洛杉磯包包品牌 STAUD 向來是小眾包品牌的包中之王,價格平易近人卻呈現出高端時尚的質感格調,創辦人 Sarah Staudinger 以她獨到的品味眼光打造多款具有品牌代表性的經典設計,如以透明塑膠 PVC 與皮革組成的 Shirley Bag、水桶造型 Bissett Bag、水桶網袋 Moreau Bag,是許多歐美人氣部落客出門穿搭最愛的亮點配件!除了以上款式,Amal 肩下包的半月型設計更是不少都會女性最熱愛的包包選擇,STAUD 的平實價格更累積了一票死忠包迷呢!

STAUD Shirley迷你包,售價NT$5,868





STAUD Rey肩下包,售價NT$9,780

STAUD Bisset水桶包,售價NT$10,532





STAUD Shirley迷你包,售價NT$8,275

文/柯夢波丹 圖/IG@MANU_ATELIER 、@STRATHBERRY、@BYFAR_OFFICIAL、品牌官網

*本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導,未經授權同意不得轉載*

更多流行時尚資訊,盡在《柯夢波丹》