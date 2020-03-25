抹茶霜淇淋買一送一！《一〇八抹茶茶廊》京站店改裝　還有濃郁雪茄捲必吃

來自日本的抹茶甜品專門店《一〇八抹茶茶廊》，這次歡慶京站店將於3月20日全面改裝開幕，特地推出全新抹茶甜點迎客！不僅有抹茶蛋捲、抹茶蛋捲聖代和抹茶蛋捲霜淇淋！最棒的是，全台分店還都推出櫻花抹茶大判燒，粉紅內餡配上抹茶就是超絕搭、好吃又好拍！限定販售的新口味~抹茶控們還不來嚐鮮！

這次《一〇八抹茶茶廊》新店面打造出與茶結「圓」（緣）概念，將圓型設計融入在整間店內，同時在顏色、櫃檯等皆以素面淡茶褐色及柱子的霧面灰呈現淡雅風格。

京站店獨家新品推薦



抹茶／焙茶蛋捲

每日現場製作的抹茶及焙茶蛋捲，因其口感紮實，故特別為其抹茶/焙茶蛋捲命名為 CIGARE（雪茄捲），可一口嚐到濃厚茶香與回甘茶韻。而蛋捲罐除了消光的質感，罐身更是層層堆疊色彩，演繹濃郁抹茶/濃郁的層次口感。

■每日現場限量販售各口味十罐

■3月20日起開放現場、臉書預購抹茶/焙茶蛋捲

■預計最快4月1日起開始提貨。

■價格：NT$380元／一罐12支

抹茶／焙茶蛋捲聖代

新一代的抹茶/焙茶蛋捲聖代，每杯包含七種食材層層堆疊：抹茶/黑糖果凍、抹茶與焙茶餅乾脆片、米果、抹茶/焙茶霜淇淋、抹茶/焙茶蛋捲、抹茶蜜／黑糖蜜，或Q彈、或香脆，各自蹦出不同的味覺驚喜。

■價格：NT$148元

抹茶／焙茶蛋捲霜淇淋

想要嚐鮮抹茶/焙茶蛋捲新品的抹茶控，則可以選擇抹茶/焙茶蛋捲霜淇淋，口感硬、脆、香的蛋捲搭配招牌霜淇淋，一口蛋捲、一口霜淇淋，每一口都充滿濃茶香，霜淇淋迷們保證大愛。

■價格：NT$128元

京站店限定優惠

■3月20日至22日 綜合霜淇淋買一送一（不限量）

■3月20日至4月1日綜合蕨餅杯買一送一 (每日限量100組）

■3月20日至4月1日大判燒3個送中杯冰抹茶一杯 （不限量）

《一〇八抹茶茶廊》全台分店新品介紹

櫻花白玉大判燒

使用白豆沙餡料加入來自日本的醃製櫻花葉，層次豐富，入口時的淡淡鹹味，撲鼻而來的櫻花香，以及白玉的Q彈口感，是一個富有味覺及嗅覺雙重感受的獨特口味。

《一〇八抹茶茶廊》京站店全新抹茶蛋捲、抹茶聖代和櫻花白玉大判燒快閃開賣



櫻花白玉大判燒

■價格：NT$58元

■即日起至4月12日，二個櫻花白玉大判燒優惠價100元（原價一個58元）

抺茶玄米茶（冰／熱）

無糖茶飲在市場上一直有一群擁護者，單純品味茶湯的自然濃郁香氣。《一〇八抹茶茶廊》將抹茶濃烈的香氣及玄米米香融合在一起，形成無糖「抹茶玄米茶」雅緻又溫潤的好味道。

冰抺茶玄米茶

■價格：NT$88元／大杯

熱抺茶玄米茶

■價格：NT$78元／中杯

茶具及日本京都宇治抹茶粉

為了讓抹茶粉絲也可以自己刷出專業感抹茶飲品，《一〇八抹茶茶廊》特別推出無糖日本京都宇治抹茶粉，及茶碗、茶筅、茶杓、茶罐。消費者在家可以自己調整抹茶粉的用量，做成不同濃度的抹茶，也可以搭配牛奶做成抹茶拿鐵！

無糖日本京都宇治抹茶粉

■價格：NT$498元／30克

五家分店優惠

■3月20日綜合霜淇淋買一送一（不限量）

■4月8日當日消費電子集點，點數雙倍贈送（消費滿100元一點）

【一〇八抹茶茶廊 京站時尚廣場店 店家資訊】

■電話： 02-2555-5785

■地址：台北市大同區承德路一段1號B3F

■營業時間：

星期一～四、星期日 11:00-21:30

星期五、六、例假日前日 11:00-22:00

文／柯夢波丹 圖／一〇八抹茶茶廊

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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