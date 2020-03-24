KINAZ攜手史努比推出「1＋1」果凍包　多達36種組合快揪閨蜜一起背

記者王則絲／台北報導 圖／品牌提供

包包品牌KINAZ時髦多樣的選擇和親民價格，深受都會小資女孩一族的喜愛，2020年春天KINAZ與史努比SNOOPY™攜手推出首波聯名系列，主打「1＋1雙包設計」，透明果凍外袋與彩色內袋分開拆售，可以完全自由搭配，單背也超時髦，6款顏色加上6款史努比圖案多達36種組合，超適合閨蜜一起入手！

本次的「KINAZ x SNOOPY™——FRIENDS」系列，剛好貼合了時下流行的「透視果凍」元素，透明果凍包Hug Bag外袋共有六款圖案：史努比、胡士托、查理布朗、露西、奈勒斯、擁抱點點（查理布朗與史努比），黑色滾邊設計加固包款耐用度，也呼應了寬織帶背帶。

▲透明果凍包Hug Bag 單用也非常時髦。



而可作為內袋搭配使用的維他命色系經典帆布包—Color Bag，也有六個顏色可選擇：派對紅、貼心粉、清新綠、應援藍、濃郁藍、真誠棕，附有手提把與可拆式配色斜背寬織帶背帶，與Hug Bag可互相自由搭配出多達36種組合，也都可以單獨使用，快揪閨蜜們一同挑選出彼此的命定組合。

▲內外可分開使用，分工合作功能更強大。



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