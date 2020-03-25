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「用20年完全沒長紋、長斑」！CP值爆高的神級乳霜竟然是它

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▲Her和她資生堂百優 。（圖／Pexels、Pinterest）

▲百優精純乳霜是很多人公認的好物。（圖／Pexels、Pinterest）

文／C編

如果要問每次百貨公司化妝品區有折扣或活動，讓女人搶破頭的保養品，非資生堂的百優精純乳霜莫屬，它可以說是資生堂60年來一直當紅的產品，之所以可以這麼厲害，是因為質地清爽、效果明顯，所以讓人持續不斷地回購，很多女性甚至天不怕、地不怕，就怕它停產，因為再也找不到這麼好用的單品。

百優精純乳霜雖然名為乳霜，但卻一點都不黏膩，屬於滑順、好推類型，沒有乳霜的黏膩感，非常適合台灣潮濕炎熱的天氣，可以說是一年四季用它都剛剛好。

▲Her和她資生堂百優。（圖／公關照）

▲資生堂百優精純乳霜加大版，75ml，原價3,300元，特價2,280元。點我購買。

不只是質地適合台灣女性，更厲害的是效果，很多人用了之後都覺得細紋、斑點淡化，而且肌膚的彈潤度更好了，乾紋、脫屑也跟著隱形了，以專櫃保養品來說，是CP值很高的商品，甚至勝過許多破萬元的頂級保養品，也因此回購率不斷、默默熱賣。

▲百優精純乳霜。（圖／翻攝自 IG、 IG）

▲百優精純乳霜是很多人公認的好物。（圖／翻攝自lanabeautyblog IG、beniamanatu IG）

以上的內容絕對不是小編在胡謅，翻開美妝版，會發現百優精純乳霜的討論度超高，簡直就是月經文，每隔一段時間就會有人出來放火，大推「用了6瓶了」、「乾肌救星」、「絕對推百優，我媽用了20幾年，現在快60歲了，完全沒皺紋和斑」、「我沙漠乾肌最近用百優試用包，準備買大罐了」，可見百優的巨星地位。

看完這篇，還不快點買起來，難不成要等皺紋、斑點一大堆才想救，可就來不及了！

▼▼點圖搶超低價▼▼

▲Her和她資生堂百優。（圖／公關照）

▲資生堂百優精純乳霜加大版，75ml，原價3,300元，特價2,280元。點我購買。

關鍵字：

Her和她, 百優精純乳霜, 百優, 資生堂, 保養, 乳霜
fashion.net

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