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防疫時期「分流上班」也別怕！5個小技巧幫你提升在家工作效率

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▲5技巧幫你提升在家的工作效率！。（圖／翻攝unsplash）

編輯／Molly　圖／翻攝unsplash

因新冠肺炎（COVID-19）疫情日益嚴峻，影響層面廣泛，不僅時裝秀、大型活動宣布取消或延期，不少知名景點、店舖都接連關閉，近日更有不少公司陸續開始採「分流上班」，讓員工在家辦公。在家工作雖有好處，但居家舒適放鬆的氛圍，誘惑太多、容易分心，讓人擔心影響工作效率？別怕，快把以下5個小技巧學起來，幫你大大提升在家工作的效率。

▲5技巧幫你提升在家的工作效率！。（圖／翻攝unsplash）

#保持工作日的作息時間

一旦待在家裡工作，因為不用再提早起床趕著搭車、到公司打卡了，難免有些人就會開始熬夜，而這就是讓生活作息混亂的開端。如果想維持平日上班的工作效率，就從維持固定的睡覺、起床時間開始做起，讓生理時鐘與平時工作日同步，才不會因起得晚，而渾渾噩噩浪費一天。

▲5技巧幫你提升在家的工作效率！。（圖／翻攝unsplash）

#換上外出服

很多人會覺得在家工作，不會見到外人，可以省略每天早上梳妝打扮的步驟，實在太棒了，不化妝弄髮型沒什麼，但至少請把睡衣換掉。因為穿著睡衣容易讓人有放鬆之感，過於閒適的氛圍會讓人不自覺變得散漫，降低工作效率，試試換上外出服，利用服裝改變氛圍，讓大腦意識現在是工作的時間。

▲5技巧幫你提升在家的工作效率！。（圖／翻攝unsplash）

#別在床上工作

雖然床鋪很舒適，但別把工作帶到床鋪上做，因為床鋪是平時睡覺、休息的地方，這樣會干擾大腦，混亂休息和工作的界線，也容易讓人變得懶散，甚至一不注意可能就在床上睡著了。所以最好依照平時上班的作息，果斷起床、刷牙洗臉，找個適合工作的區域，遠離床鋪。

▲5技巧幫你提升在家的工作效率！。（圖／翻攝unsplash）

#適合工作的區域

像上面提到的，在平時休憩的場所容易讓人懶散，所以最好在家找到一個固定的工作區域，像是客廳、書房，或至少是房間裡的書桌，尤其是跟家人或室友同住的人，工作空間最好是能避免太多外界干擾之處，讓你更能專注於工作上，提高工作效率。

▲5技巧幫你提升在家的工作效率！。（圖／翻攝unsplash）

#設定工作時程和休息時間

在家工作的氛圍不比辦公室，雖然不用通勤、省下打扮，看似多了很多時間，但一不小心就會讓人分心、東摸西摸，讓時間流逝，尤其平時就容易分心的人，在家工作時最好幫自己訂好工作時程和目標。

比如早上要完成哪些事項，完成一個大事項可以有5或10分鐘的短暫休息時間，稍微站起身活動一下，或是喝杯咖啡，再進行下一個進度。另外，午休時間也盡量維持跟平時上班一樣，該吃飯休息時就好好休息，專心放鬆，時間到了再回到工作狀態，這樣能讓接下來的工作狀態更專注，效率也更好。

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關鍵字：

新冠肺炎, COVID-19, 武漢肺炎, 分流上班, 居家, 在家工作, 辦公, 工作效率, 效率, 小技巧
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