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男生的蜜糖，卻是女生毒藥！超顧人怨星座女TOP5

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▲▼顧人怨星座女TOP5　第1名猜不到 。（圖／翻攝自tvN dRAMA）

▲女生能獲得同性好感度，相對不簡單。（圖／翻攝自tvN Drama FB，以下同）

編輯 / Lily

很多女生表面是一個樣，私底下又是另一回事，往往男生喜歡的女生，在同儕之間不一定有人緣。很多男生心目中的小可愛，卻是女生眼中的綠茶婊，女生看女生總會看出不同細節，那麼在女生心目中最顧人怨的前5名又是誰呢？

TOP 1 獅子座

獅子女表面上愛面子，私下已很愛和姊妹較勁，雖然說她們是重感情一族，但在朋友面前還是會吹噓一番，甚至愛對朋友下指導棋，彷彿這個世界繞著她轉，她雖然不壞，但卻常把人氣得牙癢癢。

▲▼顧人怨星座女TOP5　第1名猜不到 。（圖／翻攝自tvN dRAMA）

TOP 2 牡羊座

牡羊女本身就是個戀愛動物，只要身在異性之間，本能反應就會想吸引對方的目光。大多數談起戀愛來，連朋友和家人都不顧，總是以自我為中心，個性大喇喇，心直口快，得罪人都不知道。

▲▼顧人怨星座女TOP5　第1名猜不到 。（圖／翻攝自tvN dRAMA）

TOP 3 金牛座

別看金牛女看似溫和，可是出了名的牛脾氣，有時會固執到讓姊妹抓狂，她們習慣隱藏內心，喜歡默默觀察身邊的人，就算有喜歡對象也只愛偷偷行動，連身邊最好的朋友都不知道，會讓身邊姊妹們覺得很受傷。

TOP 4 處女座

說到難搞，處女座總是不負眾望拿下前幾名，處女是出了名的高標準，她不只是嚴以律己，更是嚴以律人，雖然是好心，但就是愛嫌朋友這裡或是那裏做得不夠好，不小心流露出高傲的樣子，總讓人覺得難以親近。

▲▼顧人怨星座女TOP5　第1名猜不到 。（圖／翻攝自tvN dRAMA）

TOP 5 天蠍座

天蠍女總給別人距離感，論到心機或是城府也不輸人，但她的心機不會用在朋友身上，一開始總會覺得她很難搞，但只要一些時間讓她對你放下戒心，她可是赴湯蹈火，相當有義氣呢！

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關鍵字：

星座, 排行榜, 顧人怨, 女生
fashion.net

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