原來之前都搞錯！打破生理期迷思，經後變瘦是錯覺

▲打破迷思，生理期可以過得開心又自在。（圖／翻攝自Unsplash，以下同）

編輯 / Lily

女生一個月總有幾天需要適應生理期不適，將近一周的時間肚子悶悶的不舒服，坊間對生理期更有諸多的傳言和限制，像是從小就被告誡經期不能吃冰的，又或是洗熱水澡會流更多血，甚至生理期期間大吃甜食不會胖，以下正確觀念助你打破迷思。

生理期不能吃冰

很多長輩都說生理期不要吃冰，因為吃冰會加重經期不適，但這個觀念其實並不適用於所有人，其實冰涼的東西並非都不能吃，這一切還是因個人體質而定。若你手腳本來就容易冰冷，就應該避免。若你沒有以上症狀，其實吃適量的冰淇淋又或是喝冰水，其實都不該有限制。

大吃大喝不會胖

很多人都認為經後容易減重，但就中醫的主張而言，經後變瘦了應該是錯覺。因為大部分女生或在經前或是經期間有水腫問題，經後賀爾蒙恢復正常，水腫消了就以為自己變瘦。所以生理期雖然食欲旺盛，也切忌大吃大喝，因為吃多了終究要努力運動償還。

熱水澡會增加月經流量

熱水會增加月經流量是錯誤觀念，會影響經血流量的只有你的身體，外在的力量，無論是運動又或是冷水、熱水都不會造成流量的增減。為了讓經期間身體舒適，除了洗熱水澡，更可準備溫熱毛巾或暖暖包，敷在下腹部位來增進血液循環。身體暖了，也會更容易進入夢鄉，生理期間應當更要睡眠充足才是。

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