運動瘦身效果最好的3個時間點　早上空腹做，提升燃脂20%

▲找對運動時間讓瘦身效果更好。

編輯／Amanda 圖／翻攝IG@babebani、3.48kg

大家都知道減肥的不二法門就是飲食控制加上運動，但現代人生活忙碌，能運動的時間不多，既然如此，當然要找到運動瘦身最有效的時間點，讓減肥效果事半功倍。那到底一天當中什麼時候運動最好？不管你喜歡早上鍛鍊還是晚間運動都沒關係，快把早中晚3個最佳運動時間點記好，從今天起運動要做對時間。

早餐前運動提升燃脂效果



早上運動可以幫助提高神經興奮性，促進新陳代謝，讓人更有精神、維持充沛活力，而比起吃了早餐後才運動，早上在空腹狀況下運動會調動更多的脂肪分解為身體提供能量，能多燃燒20%的熱量，長期下來，有助於控制體重和維持體態。

但要注意的是，經過一整晚的睡眠，身體會稍微顯得僵硬，所以選擇早上運動的人，一定要注意事前暖身，且運動強度不要太高；另外，運動前也可先喝適量溫水，為身體補充水分，避免運動時脫水。

下午3點身體狀態好



有些人會利用午休後來運動，而下午3點其實是人體生理狀態最佳的時刻，身體敏感度較高，這時候做些抗阻訓練，會有很好的效果。但對大多數學生、上班族來說，下午還是正在上課、上班的時間，比較適合工作時間較彈性的人或是放假時進行，還是需要依個人狀況調整。

睡前2小時前別運動



白天上課上班時間較趕，不少人選擇利用晚上時間來運動，不論是跑步、跳舞或去健身房訓練，晚上運動會提高體溫、加快心率，且運動可以幫助釋放壓力，屬緩疲憊一天的身心，有利於提升夜間的睡眠品質，同時還能消耗一天裡攝入的過多熱量，幫助身體維持在較高的代謝狀態，讓睡眠時也能有較高的能量消耗。

只是晚上運動要注意運動方式的選擇，不要選擇太過激烈的運動，且最好在睡前2小時前運動完，避免讓交感神經過度興奮不好入睡。

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