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巨星登MET Gala遙遙無期　寶格麗號召辦小錶展延至8月底

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▲▼ MET 。（圖／路透社）

▲美國大都會博物館宣布「關於時間: 時尚與雋永」展覽將延至10月底。（圖／路透）

記者陳雅韻／綜合報導

新冠肺炎疫情持續擴大，紐約成為重災區，讓MET（紐約大都會藝術博物館）不得不一路休館，每年成為明星爭豔舞台的MET Gala慈善晚宴何時舉辦，時程仍未定，但主題展覽「關於時間: 時尚與雋永」（About Time: Fashion and Duration）將於10月底登場；同樣深受疫情影響的鐘錶界，在取消瑞士境內兩大錶展後，寶格麗發起的Geneva Watch Days原定4月底舉行，也傳出延至8月底舉辦。

▲▼Lady Gaga 與BVLGARI總裁 。（圖／公關照）

▲女神卡卡去年戴Tiffany珠寶登上MET Gala，但今年時間表未定。（圖／品牌提供）

今年是MET 150周年的重要年分，無奈遇上新冠肺炎肆虐，只能休館防疫，目前暫定7月1日重新對大眾開放；而原定5月4日主辦的MET Gala晚宴，重啟日期仍待研議，不過其主題展覽將在10月底舉辦，規劃展出將從博物館創立年分1870年至今120套服裝。

▲▼Lady Gaga 與BVLGARI總裁 。（圖／公關照）

▲寶格麗全球總裁Jean Christophe Babin發起的Geneva Watch Days將延至8月。（圖／品牌提供）

歐洲在這波疫情中也受創嚴重，錶界兩大重量級展覽瑞士巴塞爾鐘錶珠寶大展（Baselworld）、日內瓦Watches & Wonders雙雙取消4月底至5月初的展覽後，讓原本喊退巴塞爾錶展的寶格麗（BVLGARI），站出來號召百年靈（Breitling）、雅典錶（Ulysse Nardin）、GP（Girard-Perregaux）、Gerald Genta、Urwerk、H. Moser & Cie、De Bethune、MB&F，於4月底在於日內瓦舉辦3天的Geneva Watch Days 2020，形式以各品牌在專賣店或飯店舉辦小型鑑賞會為主，但目前瑞士疫情嚴峻，確定將延期至8月26日至29日舉辦。

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