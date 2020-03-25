酒商釋庫存「酒精」生產乾洗手　ABSOLUT VODKA捐7萬公升抗疫

▲擁有多間酒類品牌的酒商保樂力加，宣布捐助酒精製作乾洗手。（圖／保樂力加提供、unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導

新冠肺炎疫情肆虐全球，各國都面臨防疫消毒不足情況，旗下擁有 ABSOLUT VODKA（絕對伏特加）等多個葡萄酒與烈酒品牌的保樂力加，宣布捐贈達7萬公升的純酒精進行乾洗手的製作，此項捐贈預估將能協助產出 180 萬瓶 50 毫升裝的乾洗手面市。

保樂力加總部所在的法國與當地保健產品供應商 Laboratoire Cooper 合作，捐贈出純酒精的原料以利乾洗手的製造，Cooper 除了將製作出的乾洗手分給各健康照顧協會，此項原料捐贈也預期能協助緩解各地防疫用品短缺的問題。

身為全球性規模的酒商，除了法國之外，位於瑞典的酒廠也大量提供烈酒原料以生產乾洗手，協助維護公共衛生。其他市場如美國，則配合各政府單位，在位於阿肯色州 Ft. Smith 的製造工廠以及 Rabbit Hole（肯塔基州）、Smooth Ambler（西維吉尼亞州）和 TX 威士忌酒（德州）等品牌的酒廠配合政府單位投入乾洗手的生產。

西班牙跟愛爾蘭的酒廠，也告知當地政府，投入其技術、人力及生產設備於乾洗手的製造，另英國也在計畫中。綜合各國官方統計，截至 3／25 目前新冠肺炎全球確認人數已突破 40 萬人。

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