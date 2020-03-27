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范冰冰38歲眼周全無痕！小紅書親授保養5步驟　細紋、黑眼圈都消失

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眼周肌膚相對來說脆弱許多，得當保養可以讓眼周無痕，甚至眼睛放大閃閃動人；錯誤甚至忽略它，皺紋是會提早來訪的！范冰冰就在個人小紅書上分享，她曾經聽演員老師說：「一個女孩眼部護理沒做好，看起來會比別人老十歲！」因此，關於眼周護理細節、步驟她是絲毫不偷懶，甚至比臉蛋保養還仔細繁瑣！

▲范冰冰眼周保養。（圖／美人圈）

究竟保養女王范冰冰是怎麼養出少女般的水汪汪大眼，她不藏私親授技巧，讓我們一起往下看、筆記起來吧～

▲范冰冰眼周保養。（圖／美人圈）

范冰冰眼周保養STEP1：玻尿酸精華 按摩眼周

洗臉後，范冰冰會先噴上爽膚水，讓臉蛋維持濕潤狀態，爾後用玻尿酸精華幫眼周作打底。玻尿酸是保濕界中的佼佼者，對付肌膚乾燥甚至淡化乾紋特別有效，因此先透過補水有感的眼周精華作打底，後續再搭配鎖水步驟，是范冰冰養出無痕大眼的小秘訣唷！

▲范冰冰眼周保養。（圖／美人圈）

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▲范冰冰眼周保養。（圖／美人圈）

▲IOPE 水感玻尿酸超導眼部精華 30ml，NT$1200，雅詩蘭黛 特潤眼部超級精華 15ml，NT$2600，舒特膚HA玻尿酸亮眼精華14 ml，NT$890。

范冰冰眼周保養STEP2：精油熱敷

范冰冰分享，因為工作、熬夜關係，自己其實黑眼圈非常嚴重，不時也會覺得眼睛痠痛、不舒服，因此會用精油熱敷的方式，來緩潔疲勞、不適感。先在手掌心上滴5-6精油，接著搓熱、加溫手心精油，再敷上眼窩停留15秒，讓手的溫度敷到眼睛上面。重複2-3次。

▲范冰冰眼周保養。（圖／美人圈）

范冰冰眼周保養STEP3：眼周按摩

按摩步驟1：水平方向撥開細紋

精油敷完後，趁著眼周肌膚濕潤時來做眼周按摩。先用指腹慢慢地在眼下、眼窩眉骨處橫向滑撥，舒展開眼袋與皺紋；針對眼尾細紋則可以加強上拉提的動作。特別注意的是，力道要輕才不會又拉出細紋唷！

▲范冰冰眼周保養。（圖／美人圈）

按摩步驟2：穴位按摩

將用食指與中指併攏的力道，輕輕地按壓攢竹（眉頭）、魚腰（眉中）、絲竹空（眉尾）、太陽穴點這4個穴位。范冰冰說：「眼睛按摩的時間不要太長，大概每邊5-8分鐘即可，但是需要一個循序漸進的過程，每天都要做一次才能讓眼睛呈現年輕的狀態。」

▲范冰冰眼周保養。（圖／美人圈）

按摩步驟3：淋巴按摩排毒

眼周按摩完後，雙手順勢地往下帶按摩脖頸淋巴。三根手指放在耳朵下方，由上往下壓推到鎖骨，來按摩鎖骨、顎下與耳下腺的淋巴結，幫助身體淋巴液流動順暢與排毒。

▲范冰冰眼周保養。（圖／美人圈）

此外，范冰冰說她一週1-2次會搭配撥筋棒，針對眼周筋絡、穴道以輕點按壓的方式做深層按摩，覺得對消腫、放鬆非常有感！

▲范冰冰眼周保養。（圖／美人圈）

范冰冰眼周保養STEP4：眼膜敷出無痕大眼

按摩完之後，范冰冰會塗一些玻尿酸原液、再敷25-30分鐘的眼膜。她說：「挑選眼膜我有幾個小技巧，首先我們留意它的形狀是否夠大夠服貼。接著成分也是關鍵，好比說肌肽是目前市面上抗藍光最有效成分；海百合則是我認為最有用的美白成分，能從源頭抑制黑色素沈澱，讓眼周暗沈有效慢慢變淡、膚色均勻。」

▲范冰冰眼周保養。（圖／美人圈）

▲范冰冰使用的是FAN BEAUTY 冰鑽修護眼膜。

范冰冰眼周保養STEP5：眼部精華、眼霜，鎖水一整晚！

稍微擦拭掉面膜精華，補噴一些爽膚水後，范冰冰會先擦上眼部精華打底再補水，最後用眼霜鎖水，讓眼周細紋徹底OUT！而保養老師建議，如果比較容易長脂肪瘤、小顆粒的人，除了可以選擇較好吸收的水精華質地來做眼部保養，也能適度減法，眼部精華與眼霜二擇一即可。

▲范冰冰眼周保養。（圖／美人圈）

最後，范冰冰說她沒辦法再有一丁點光的環境下睡覺，所以會搭配發熱或蠶絲眼罩來輔助睡眠。另外，也會多吃補品、藍莓護眼精華錠等，透過內服食補的方式可以讓不過度乾澀，長時間用眼也較不容易疲倦，眼周保養事半功倍！

▲范冰冰眼周保養。（圖／美人圈）

文／美人圈　圖／翻攝自微博＠范冰冰、小紅書＠范冰冰

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

范冰冰, 眼周, 保養, 眼睛, 細紋
fashion.net

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