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張鈞甯為新電影剪掉多年長髮！5款精靈系短髮俐落有型　巧妙修飾肉餅臉

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張鈞甯平時多以長髮示人，這次居然豪邁的剪掉20公分長髮，原來就是因為出演懸疑驚悚電影《緝魂》！而這五個月來為了避免髮型曝光，他其實都是戴假髮出門～張鈞甯這次在片中飾演重案組刑警，短髮讓她精明幹練的形象更加鮮明，而精靈系短髮雖然可甜可鹽，但是非常吃臉型～以下就公開髮型師分析5種臉型選短髮髮型的秘訣！

▲張鈞甯短髮。（圖／美人圈）

#倒三角臉適合精靈系短髮：耳後削薄Ｘ氧氣瀏海

▲張鈞甯短髮。（圖／美人圈）

倒三角臉型人的其實很適合剪短～因為短髮能夠縮短下巴的長度，讓整體臉型看起來不會那麼銳利、難親近！最適合倒三角臉型的短髮就是剛好位於耳下，且耳後髮尾削薄的髮型～因為這樣能夠凸顯比較細的脖頸處，讓臉頰的肉肉感消失。而氧氣瀏海則能遮住倒三角形臉人的寬額頭，輕鬆擁有精緻巴掌臉！

#圓臉、方臉適合精靈系短髮：勾耳後Ｘ空氣瀏海

▲張鈞甯短髮。（圖／美人圈）

最困擾圓臉、方臉人的狀況就是肉肉臉頰跟比較凸出的下顎！這兩處的的肉感，會造成剪短髮後臉看起來更大～因此想要剪精靈系短髮的女孩一定要慎選髮型！第一點就是臉部兩側頭髮建議盡量勾耳後，這樣能夠讓下顎線條分明，目光焦點被轉移，視覺上臉看起來就會小。第二點則是瀏海！瀏海建議搭配有空氣感的款式，如：空氣瀏海、八字瀏海等，這樣能夠拉高整體臉型長度，相對降低臉頰肉感、下顎寬問題！

#短下巴適合短髮：髮尾齊平下顎Ｘ空氣瀏海

▲張鈞甯短髮。（圖／美人圈）

短下巴可能會出現在任何臉型中，也是剪短髮最需要注意的臉型！因為短髮會有壓縮臉部長度的效果，所以對於短下巴人來說很不利～不過這不代表短下巴人就不能剪短髮！髮型師建議短下巴的人剪短髮時盡量齊平下顎，讓下頷線弧度能完全露出，再搭配能夠拉長臉型長度的空氣瀏海，不只能避開短下巴的罩門，從側面看五官也瞬間變立體！

#菱形臉適合短髮：耳下三公分Ｘ髮尾削薄

▲張鈞甯短髮。（圖／美人圈）

菱形臉跟倒三角形臉有點像，其實都很適合剪短髮～不過因為菱形臉很容易有顴骨高的問題！因此髮型師建議可以讓頭髮長度長一點，約莫到下巴位置，並將髮尾稍稍削薄，臉形弧度看起來會更滑順、柔軟，如果想要更有女人味也可以搭配燙捲～

#稜角明顯、骨感臉適合短髮：耳下三公分齊平短髮

▲張鈞甯短髮。（圖／美人圈）

最後一款短髮則適合臉部肉比較少、較骨感的人！臉部稜角明顯比較容易顯年紀，而短髮就是一種很好的減齡工具～這款短髮有點類似學生頭、妹妹頭的概念，讓髮尾完全齊平且不打薄，讓頭髮本身的澎度能夠澎潤臉型～如果不想要太可愛，可以搭配大旁分或八字瀏海。

文／美人圈　圖／翻攝自《緝魂》劇照、IG@ningchang0904、@petite_kunitake、@songch_y、@the_ketchap、@soso_2649、@jung__sol、@yeovvun、@ga.been、@lala__hair、@komakii、@soo_hyeun

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

張鈞甯, 短髮, 髮型, 頭髮
fashion.net

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