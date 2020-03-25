潤娥街拍不忘戴口罩防疫　腰間Chloé C從去年背到現在網友狂讚

▲潤娥街拍乖乖戴起口罩，腰間Chloé C包款從去年夏天背到現在。（圖／翻攝自IG）



記者鮑璿安／台北報導

少女時代成員潤娥精緻五官備受粉絲喜愛，近期受到疫情影響乖乖戴起口罩防疫，她在個人IG上PO出一組隨興街拍，畫面中潤娥穿著樸素毛絨外套搭配黑褲，全身低調唯獨露出腰間的Chloé C包款，即便口罩遮住大半張臉，也能輕鬆把握時尚度，而後也被網友發現，該包款潤娥從去年夏天一直背到現在，親民度加分不少。

在 Instagram 查看這則貼文 Im_Arisima（@snsd_lovers_forever）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 24 日 上午 11:36 張貼

潤娥日前剛出鏡雜誌《L'OFFICIEL》春夏封面，梳起俐落包頭搭配蓬鬆衣袖的連身洋裝，整體造型的輕薄抓皺設計頗為獨特，潤娥瘦小身型駕馭起來絲毫不費力，再運用腰間皮帶展露螞蟻腰身，蹲坐在鏡頭前相當大方。此外，潤娥也在訪談中提到，一直以來的形象都比較女性化，其實她很想嘗試多元角色突破自我，言談間流露專業氣息。

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拋開封面上的光鮮亮麗，受到疫情影響潤娥也乖乖戴起口罩防疫，近日她在個人IG PO出街拍美照，畫面中潤娥穿著CHANEL白色毛絨外套，黑色線條遊走於衣著上，搭配可愛的立體串珠點綴邊緣，下身以黑色長褲收尾，整體造型隨意之餘運用Chloé C棕色包款點綴腰間，而後也被眼尖網友發現，去年夏天潤娥就曾背該包款出鏡，可見喜愛度不減。即便潤娥戴起口罩遮住大半張臉，也絲毫不影響美照發揮，受到粉絲狂讚：「潤娥女神」、「最好的示範」、「怎麼穿都美不愧是帶貨女王」。

在 Instagram 查看這則貼文 @yoona__lim 分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 2 日 上午 1:37 張貼

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