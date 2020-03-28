楊紫五官比例近乎完美！下巴弧度、飽滿蘋果肌都是爆紅關鍵

最近中國女演員楊紫在網上非常火紅，不只演出的電視劇都超夯，甚至還有「旺夫體質」，能把同劇的對手演員也一起帶火！而整形醫師就分析了楊紫的五官比例，表示他會爆紅的關鍵全在「下巴」！

#三庭五眼比例近乎完美

第一點就是分析楊紫的三庭五眼比例～整形醫師表示，雖然楊紫的五官不是屬於特別精緻的類型，但是他的優勢在於，全臉的比例非常正！三庭是從髮際線到眉毛、眉毛到鼻尖、鼻尖到下頷的長度的比例，而楊紫三庭的比例剛好平分臉部長度是最完美的三庭比例；五眼則是指臉部的寬度是五隻眼睛寬～雖然楊紫的臉部寬度短了一點，但是他的眼睛彼此相距剛好是三眼的距離，因此臉部寬度稍微窄了一點其實也不會太影響視覺！

#蘋果肌飽滿、下巴銳度高

第二點就是楊紫的蘋果肌很飽滿，笑起來甜美，因此在成熟度上顯得顏齡偏低，就會讓他有一種較親民的、減齡的感覺！不過最剛好的是，他的下巴又銳度比較高，大約100度角，能夠中和因蘋果肌帶來的稚氣，再加上雙眼皮的加持，讓他整個人更加靈動、活潑！

#側臉線條完美

最後一點則是楊紫的側臉線條非常完美！從鼻尖到唇部到下巴，剛好能夠連成一線，代表鼻子夠挺、雙唇夠豐潤、下巴夠飽滿～而除了側臉線條，還有一點是讓她的五官看起來深邃有型的關鍵，就是人中和下巴的凹凸比例！從正面看來，除了鼻子之外，能夠製造臉部立體度的就是人中跟下巴，ㄧ凹一凸的兩處地方，而楊紫的人中較深，下巴弧度又非常飽滿，因此連帶讓他全臉的五官都看起來深邃許多！

文／美人圈 圖／翻攝自微博@电视剧香蜜沉沉烬如霜、@楊紫

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